Le Pass Culture souhaite intégrer plus largement les bibliothèques

Le 21 mai 2021, après deux années d'expérimentation et une douzaine de mois de pandémie, le Pass Culture se était déployé auprès des jeunes de 18 ans, avec un crédit de 300 € à dépenser dans des produits ou expériences culturels.

Un an après, le dispositif s'élargissait en janvier dernier aux lycéens et collégiens à partir de la classe de 4e. Le tout sur un modèle hybride, offrant des crédits aux jeunes directement et des crédits « collectifs », à utiliser dans le cadre d'un projet guidé par les professeurs.

Le Pass Culture compte désormais 1,8 million d'inscrits, a révélé Sébastien Cavalier devant la Commission Culture du Sénat, dont 1,05 million de jeunes âgés de 18 ans et 750.000 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Dans les classes, le Pass Culture représente « un nouvel outil de financement de l'éducation artistique et culturelle, avec en moyenne 800 € de budget par classe [les financements sont attribués en fonction du nombre d'élèves par classe, NdR] ».

Qualifiant le Pass de « bien public partagé, financé par tout le monde », Sébastien Cavalier a rappelé que l'outil devait être utilisé par « toutes les parties prenantes : les jeunes, les acteurs culturels, les collectivités ». À ce titre, la société Pass Culture souhaite attirer les bibliothèques et les musées qui, « en raison d'une offre gratuite, ont pu penser qu'ils n'étaient pas concernés : or, il est important qu'ils soient présents sur le Pass, pour ne pas disparaitre du paysage culturel des jeunes ». Et Sébastien Cavalier de précise que les offres gratuites représentent 10 % des réservations actuelles, contre 3 % dans les premières semaines du Pass.

Le travail avec les collectivités, notamment par le biais de convention, sera aussi poursuivi en 2022. D'ici la fin du mois de mai, la société promet également plus d'informations en accès ouvert, une des promesses originales du projet Pass Culture.

Vers la diversification

Le lancement du Pass Culture, effectué alors que les confinements et restrictions de déplacement étaient encore la norme, a débouché sur des résultats quelque peu biaisés : le livre se trouvait largement plébiscité, et notamment le manga.

« Au premier trimestre, nous constatons une petite baisse de la consommation des crédits dans le livre », indique Sébastien Cavalier, « au bénéfice d'une consolidation dans le cinéma et l'apparition d'une consommation dans les événements culturels ». Festivals, théâtres, opéras, salles de concert entrent ainsi dans la catégorie des bénéficiaires du dispositif.

Selon les dernières données partagées par la société Pass Culture, 56 % des dépenses des jeunes vont vers les livres, et 1/3 de celles-ci sont pour le manga. Toutefois, « 60 % des jeunes qui ont acheté des mangas vont aller vers d’autres titres », garantit Sébastien Cavalier, qui ajoute que 200.000 références différentes d'ouvrages ont été achetées via le Pass Culture.

Si le Pass Culture vise 3 millions de jeunes inscrits pour la fin 2022, son principal défi restera d'amener les bénéficiaires à une diversification de leurs pratiques culturelles. Pour faire sortir les jeunes « de leur zone de confort », le Pass Culture s'appuiera sur des sélections éditorialisés — par l'équipe, mais aussi par des jeunes eux-mêmes et des acteurs culturels —, des offres exclusives au Pass Culture, en particulier en matière d'événements, ainsi que l'usage « de manière intelligente » des algorithmes.

Sur ce point, les équipes du Pass Culture étudient différentes méthodes de diversification, par discipline (du livre au spectacle vivant, par exemple), par lieux (de la bibliothèque au théâtre), par thématiques (de la fantasy à la non-fiction, etc.) ou encore par point de départ (les déclarations d'intérêt de l'usager au moment de son inscription). « Nous réalisons aussi des graphes des coréservations, une photographie à un instant T qui permet de voir ce que les jeunes réservent, pour définir des groupes de réservations. Par exemple, quand on réserve un manga, est-ce beaucoup plus facile d’aller vers Balzac ou un film de Miyazaki ? », détaille Sébastien Cavalier.

L'idée étant, au second semestre 2022, de corriger les algorithmes pour permettre à l'application d'effectuer des propositions plus pertinentes.

Emmanuel Macron a promis, dans son programme de campagne, d'étendre le Pass Culture : pour toucher plus de jeunes, la part collective sera sans doute étendue à la 5e et à la 6e, mais aussi aux jeunes en apprentissage, « qui sont plus de 300.000 et ne peuvent actuellement pas en bénéficier ».

Le prochain rendez-vous des sénateurs avec le Pass Culture se déroulera donc sans doute sur un plan budgétaire, avec le vote des crédits : en 2021, 101 millions € ont été remboursés par l'État, alors que le Pass Culture n'était ouvert qu'aux jeunes de 18 ans.

L'audition de Sébastien Cavalier est accessible à cette adresse.

Photographie : kcxd, CC BY SA 2.0 ; Sébastien Cavalier devant la Commission Culture du Sénat (capture d'écran)