Le Pass Culture menacé en Italie : les professionnels du livre grondent

Au cours des trois premières années de son déploiement — à l’initiative de Matteo Renzi, alors Premier ministre d’Italie — le Bonus Cultura avait conduit à une hausse de la lecture chez les 18/21 ans. De 46,8 % à 54 % de la population avaient donc acheté des ouvrages, du fait de ce porte-monnaie numérique.

Les députés coupent le robinet

Mais l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, figure de l’extrême droite italienne, provoque de sérieux remous. Et les éditeurs, qui bénéficient directement de cette mesure, tentent de faire revenir la Première ministre sur ses projets. Avec eux, toute l’interprofession défend le 18App.

Dans une déclaration commune, les professionnels réaffirment la nécessité d’un Bonus Cultura à destination des jeunes Italiens, et ce, sans distinction socioéconomique, contrairement à ce que Giorgia Meloni aurait en tête. Cette dernière entendrait en effet corréler le don de 500 € aux revenus des foyers, via l’Isee. Il s’agit d’un indicateur de la situation économique équivalente, qui permet d’évaluer la situation économique des ménages en prenant en compte le revenu, le patrimoine, etc.

Si dans le principe, ce modèle favoriserait les foyers les plus modestes, il contribuerait à une discrimination globale sur le territoire. « Lier le Bonus Cultura aux revenus supprime sa dimension universelle », s’exclame le monde du livre. « Cela dévoie sa nature, qui est d’inciter les nouveaux citoyens à prendre activement part à la vie culturelle. »

Avec pour dommage collatéral d’impacter les données statistiques ayant montré que son utilisation encourageait à l’achat, et, espérons-le, la lecture d’ouvrage.

Renoncer à une manne ?

Financièrement, cette mesure a bénéficié à toute la chaîne de l’édition dans le Bel Paese : l’amendement que la majorité a déposé récemment, réaffecterait quelque 230 millions € aux secteurs du spectacle, et plus largement, du monde culturel. De quoi annihiler globalement les effets positifs observés depuis 2016.

Or, l’amendement indique que l’argent, ainsi rerouté, abonderait un fonds créé au sein du ministère de la Culture, permettant par exemple l’embauche de 750 personnes dans différents secteurs. Alors qu’en France, Espagne et Allemagne, un Pass Culture a été instauré (avec des modalités distinctes), le ministre de la Culture, Dario Franceschini considère sa disparition en Italie comme « une coupe budgétaire absurde ».

Pour l’Italie, entre 2016 et 2022, près de 2,5 millions de jeunes de 18 ans se sont inscrits pour en bénéficier — représentant une valeur de plus de 1,1 milliard € sur 7 années.

Rappelons qu’en France, les sénateurs avaient dernièrement soulevé la question, sans pour autant renoncer au Pass Culture. « Au 13 septembre 2022, 2,1 millions de jeunes étaient inscrits et 14 millions réservations de produits culturels ont été opérées via le Pass, pour un montant total de 235 millions € », notaient les parlementaires. En outre ils s’inquiètent de l’accès des jeunes non scolarisés au Pass : seuls 3,7 % des usagers du Pass ont déclaré être non scolarisés.

