Dima Abdallah, lauréate du prix Frontières-Léonora Miano 2023

Mariette Navarro, lauréate de la 2e édition avec son premier ouvrage Ultramarins est la présidente d’honneur de cette 3e édition. Le paradigme frontalier permet d’aborder une grande diversité de sujets avec des enjeux forts, selon les perspectives choisies : la géopolitique, les expériences de traversée et d’immigration.

Un certain nombre de romans évoquent les frontières nationales, à travers l'horizon que représente la migration, le parcours des migrants, voire le parcours administratif du combattant pour stabiliser la situation une fois arrivé...

D'autres abordent les questions toujours vives de la nostalgie et de l'exil, de la recherche de racines, de l'interculturalité... Quand certains ouvrages relatent l'expérience des sans domicile fixes, par exemple. Enfin les frontières ne sont pas toujours spatiales, il est aussi question d'utopies, de magie, voire de merveilleux.

L’actualité est marquée de manière récurrente par cette thématique (Union européenne et Brexit, crise des migrants, frontière États-Unis Mexique, épidémies comme celle du COVID-19, et actuellement la guerre en Ukraine, etc.) et ne cesse d’interroger l’écrivain, le chercheur et le citoyen.

Lauréate 2023

Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris depuis 1989. Mauvaises Herbes, son premier roman, paru chez Sabine Wespieser éditeur en 2020, a été très remarqué et a révélé le talent d’une auteure dont Bleu nuit confirme la vigueur et la singularité.

Dima Abdallah interroge avec délicatesse les frontières géographiques, psychologiques, sociales, sensorielles, tout comme la difficulté à trouver sa place dans les rues de Paris et au sein d'une société violente. Forte d'une construction romanesque originale en tension s'articulant autour d'un long monologue incluant de très beaux portraits de femmes écorchées et de carnets littéraires parsemés de multiples références (Proust, Baudelaire, Céline, Duras...), cette fiction faite de déambulations renouvelle l'approche de la notion de « mémoire poétique » (Kundera). Elle réaffirme la force salvatrice de la littérature contre la noirceur et la solitude absolue. Une ode à la littérature même, sa capacité à questionner, à bouleverser les représentations. - Jury du prix Frontières-Léonora Miano

La remise de la dotation aura lieu le 15 avril 2023 lors de l’édition 2023 du Festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme à 14h, Palais du Gouverneur à Metz.

Crédit photo : Dima Abdallah - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)