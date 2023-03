Viol et diffamation : Donald Trump n'échappera pas aux procès

Double dose de procès pour Donald Trump, le 25 avril prochain, sans compter les autres procédures judiciaires à son encontre. Ce mardi 28 mars, le juge Lewis Kaplan a retoqué la demande de classement sans suite d'une plainte pour diffamation déposée par l'autrice et journaliste E. Jean Carroll à l'encontre de l'ancien président.

Une accusation de viol

E. Jean Carroll avait accusé en juin 2019 Donald Trump de l'avoir violé, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Un porte-parole avait vivement démenti : « C’est une histoire totalement fausse et irréaliste, qui fait surface 25 ans après les faits prétendus, et qui a tout simplement été créée pour nuire à l’image du président. »

À l'époque, Carroll n'avait pas porté plainte, étant donné leur ancienneté et l'application du délai de prescription.

Trump lui-même avait affirmé que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », ajoutant que E. Jean Carroll n'était « pas son genre » et que l'autrice avançait ces faits dans le cadre de la promotion de son livre What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal, paru en juillet 2019.

Quelques mois plus tard, en novembre, Carroll porte plainte contre le président des États-Unis pour diffamation, considérant que son image avait été dégradée par ses propos.

Aucun commentaire ?

En novembre 2022, utilisant le New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permet aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants, E. Jean Carroll porte à nouveau plainte contre Trump, cette fois pour le viol dont elle aurait été victime.

Les avocats de l'autrice avaient indiqué à la justice et à la partie adverse le dépôt prochain de cette plainte dès le mois de septembre de cette même année.

Au courant, et vexé par un refus du juge d'écarter la procédure pour diffamation, Trump avait publié un long texte sur l'affaire sur son réseau social, Truth Social, le 13 octobre 2022.

« C'est une infox et un mensonge, comme toutes les autres infox qui ont été diffusées à mon sujet ces sept dernières années », assure-t-il. « Et, même si je ne suis pas censé dire ça, je vais le faire. Cette femme n'est pas mon genre ! » Plus loin, Trump cite un entretien réalisé par l'autrice, assurant qu'elle y apparait comme « une arnaque totale ». « Notre système judiciaire est en panne, comme tout le reste de notre pays ou presque », assure celui qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans.

Ces déclarations de Trump ont nourri la plainte de Carroll, qui se base désormais sur ces déclarations pour qualifier la diffamation...

Un « agglomérat »

La défense de Trump faisait valoir auprès du juge que les propos de Trump venaient simplement commenter une « procédure judiciaire », ce qui, dans le droit américain, exclut toute utilisation devant la cour.

Mais le juge Kaplan n'a pas souscrit à cette interprétation, rapporte l'agence Reuters : selon lui, il s'agit « d'un agglomérat constitue d'opinions personnelles de M. Trump sur une grande variété de sujets, dont le système judiciaire des États-Unis et de l'État de New York, cette cour, Mme Carroll et sa plainte pour viol, la chaine CNN et son journaliste Anderson Cooper, ainsi que la défense de Mme Carroll ».

Difficile, dans ses conditions, de se réclamer d'un commentaire strictement appliqué à la plainte initiale pour diffamation. Prochain rendez-vous le 25 avril, à la barre...

Photographie : Donald Trump, en juillet 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)