Accusation de viol : Trump se dit prêt à fournir de l'ADN

E. Jean Carroll avait accusé en juin 2019 Donald Trump de l'avoir violé, fin 1995 ou début 1996, dans le magasin new-yorkais Bergdorf Goodman. Un porte-parole de celui qui était président des États-Unis avait vivement démenti : « C’est une histoire totalement fausse et irréaliste, qui fait surface 25 ans après les faits prétendus, et qui a tout simplement été créée pour nuire à l’image du président. »

En novembre 2019, E. Jean Carroll portait plainte contre Trump pour les propos tenus au sujet de l'accusation, estimant que ceux-ci relevaient de la diffamation à son égard. L'homme d'affaires et responsable politique avait déclaré que les « fausses accusations réduisent la gravité des agressions réelles », ajouté que E. Jean Carroll n'était « pas son genre » et que les révélations étaient au service de la promotion de son livre, What Do We Need Men For ? : A Modest Proposal.

Une nouvelle plainte, pour viol

En novembre 2022, E. Jean Carroll double sa plainte pour diffamation d'une procédure concernant les faits de viol de 1995 ou 1996. Elle s'appuie sur le New York Adult Survivors Act, une loi de l'État de New York qui permet aux adultes victimes d'agressions sexuelles ou de viols par le passé d'attaquer en justice leurs assaillants.

En janvier dernier, le juge fédéral Lewis A. Kaplan a jugé la plainte de l'autrice recevable, écartant les arguments de la défense de Trump pour un classement sans suite. Un procès se profile donc, attendu pour le mois d'avril prochain.

Ce vendredi 10 février, Joseph Tacopina, avocat de Donald Trump, a fait part de la volonté de son client de fournir un échantillon de son ADN pour le comparer aux traces présentes sur le vêtement porté par la victime au moment du viol.

Toutefois, la défense de l'ancien président a posé une condition à la présentation de cette pièce au dossier : obtenir la communication, en échange, des résultats complets d'analyse de ces mêmes traces sur la tenue de E. Jean Carroll.

Suffisamment de preuves

Pour l'accusation, la proposition de l'avocat de Trump relève d'une stratégie pour retarder le procès, puisque l'ADN est réclamé depuis 2019. Roberta Kaplan, avocate de Carroll — sans lien familial avec le juge fédéral —, affirme que « le moment est venu pour [Trump] de faire face aux jurés », rapporte l'Associated Press. Elle assure que la présence de l'ADN ne fait plus partie des preuves qui seront présentées par l'accusation.

Toujours d'après l'avocate, des traces d'ADN ont bien été retrouvées sur la robe de la plaignante, mais d'origines différentes, ce qui ne constituerait pas une preuve suffisante. Elle souligne toutefois que d'autres éléments suffiront à affirmer la culpabilité de l'ancien président.

« L'ADN de Trump est sur la robe ou ne l'est pas », martèle pour sa part Joseph Tacopina.

Donald Trump et E. Jean Carroll devraient être les premiers appelés à la barre, le 24 avril prochain, date de l'ouverture du procès.

Photographie : Donald Trump, en 2016 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)