La bibliothèque d'Internet Archive jugée comme une vulgaire pirate de livres

Le juge John G. Koeltl accepte donc la plainte des quatre groupes éditoriaux (Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House) : cette dernière porte sur la contrefaçon de 127 livres, numérisés et mis à disposition sous forme de prêt, relève le document (voir en fin d’article).

La bibliothèque numérique des pirates

La décision rendue ce 24 mars sanctionne donc l’organisation à but non lucratif, basée à San Francisco. Au cours de la dernière décennie, elle aura passé sous les scanners des millions d’ouvrages avant de les proposer aux utilisateurs. Sur l’ensemble de son catalogue, 3,6 millions sont sous copyright — le reste relevant du domaine public.

Les plaignants, pour leur part, auront identifié 33.000 ouvrages leur appartenant — la plainte portant sur 127 titres remonte à juin 2020. À cette époque, Internet Archive avait élargi ses conditions de prêt numérique, avec l’essor de la pandémie Covid. Un moyen de pallier la fermeture des bibliothèques publiques, tout en garantissant un accès à la lecture au plus grand nombre.

Ce modèle, baptisé « controlled digital lending », pour prêt numérique contrôlé, s’abritait derrière la notion de Fair Use, dans le droit américain. Dans certaines circonstances, elle autorise l’utilisation d’œuvres sous droit — à condition de remplir quelques conditions.

Pour le Fair Use, on repassera

Le juge Koeltl a justement décapité la défense de IA, soulignant que la numérisation ne répondait à aucun des critères qu’implique le Fair Use. Et moins encore celui d’usage transformatif de l’œuvre. En réalité, conclut le tribunal, on parle bien d’un simple transfert de support, passant du papier au numérique — donc, l’un de ces fameux ebooks homothétiques.

« Bien qu’Internet Archive ait le droit de prêter des ouvrages papier légalement acquis, elle n’a pas l’autorisation de fournir des versions numériques en masse », estime le juge. Et Maria A. Pallante, présidente de l’Association of American Publishers d’abonder : « En rejetant les arguments alambiqués du défendeur, la cour a souligné l’importance des auteurs, des éditeurs et d’un marché du livre licite, dans une société et une économie mondialisées. »

Elle ajoute : « Copier et diffuser ce qui ne vous appartient pas n’est ni innovant ni même complexe : c’est en revanche une malversation. » La production d’œuvres dérivées, sans valeur ajoutée, nécessitait l’accord au préalable des ayants droit, insiste le juge. Même si cette bibliothèque numérique improvisée s’est constituée dans un contexte de pandémie mondiale.

Piratage, ni plus, ni moins ?

L’autre argument portait sur la préservation patrimoniale — à l’instar de l’affaire de 2014 contre HathiTrust, ou plus ancienne encore, la procédure contre Google Books. Le Fair Use consent à des usages sans achat de licence, s’il est démontré que la publication s’opère pour le bien public.

Le juge l’aura entendu, mais « les avantages allégués », note-t-il, « ne compensent en rien le préjudice que subit le marché et les éditeurs ». Au contraire de ce que Google Books avait réalisé, Internet Archive n’a pas créé une simple base de données consultable, mais simplement facilité le piratage…

À ce jour, quelque 70.000 ebooks sont empruntés quotidiennement. Durant la première phase de Covid de 2020, 1,4 million de titres fut proposé aux internautes. Un stock dans lequel les œuvres protégées ne manquaient pas…

Internet Archive se rebiffera

Les deux parties auront désormais 14 jours pour présenter leurs différentes propositions quant à la procédure la plus adéquate pour juger cette affaire. Évidemment, Internet Archive — qui a reçu de nombreux soutiens — fera appel.

Les bibliothéques menacées

« La décision du tribunal de district […] porte un coup sévère à toutes les bibliothèques et les communautés que nous soutenons », indique Chris Freeland, responsable du service Open Libraries au sein de IA. En outre, ce verdict « frappe tous les établissements des États-Unis qui s’appuient sur ce Prêt numérique contrôlé pour mettre en relation usagers et ouvrages ».

À LIRE: Les éditeurs refusent toute régulation sur le prêt d'ebook

Selon lui, les auteurs, loin d’être reconnus à leur juste mérite, comptent également parmi les victimes : les licences injustes, et coûteuses, qu’imposent les éditeurs aux établissements de prêt ne favorisent en rien l’accès à l’information. De fait, il s’agit plutôt d’un modèle économique où l’argent public retombe dans les poches de sociétés privées — en tordant fortement le bras des bibliothécaires.

Démocratie et économie

Pour autant, le procès ne remet nullement en cause les multiples activités de l’organisation, y compris le prêt numérique : ce format garantit aux personnes empêchées de lire des nouveautés. Ou encore, le Text and Data mining, et d’autres choses encore…

« Pour que la démocratie prospère à l’échelle mondiale, les bibliothèques doivent être en mesure de maintenir leur rôle historique dans la société : posséder, conserver et prêter des livres », a déclaré le fondateur d’Internet Archive, Brewster Kahle. Rappelons que peu après le dépôt de plainte de juin 2020, IA avait fermé son programme national d’urgence.

Le tribunal conclut, au terme de 47 pages, que le prêt était bel et bien illégal : s’arroger un tel droit revient à « éviscérer les auteurs et les éditeurs, en tirant profit de la création et de la diffusion de produits dérivés d’œuvres sous droit ».

“Touche pas le grisbi !”

De fait, l’argent reste le nerf de la guerre, et le document juridique le démontre bien. Un service de prêt numérique comme celui d’OverDrive réalise plus de 430 millions de prêts. Les licences qu’octroient les éditeurs auront rapporté, en 2015 et 2020, plus de 59 millions $ annuellement pour Penguin Random House. Pour HarperCollins, on parle de 46,91 millions $.

Internet Archive prive donc éditeurs et auteurs de revenus légitimes avec son outil — l’accessibilité pour le public ne saurait peser bien lourd face à de tels montants. Or, ce point — l’impact sur le marché — s’avère l’un des plus importants dans le passage au crible du Fair Use.

Considérant que le prêt numérique est « un marché florissant pour l’octroi de licences », la bibliothèque d’IA devenait une douloureuse épine dans les comptes des entreprises. Le document est disponible ci-dessous en consultation et/ou téléchargement.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé