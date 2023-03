États-Unis : ouverture d'un procès crucial pour l'édition et les bibliothèques

Trois ans après le dépôt de la plainte, un procès particulièrement suivi par le monde du livre américain s'est ouvert ce lundi 20 mars dans l'État de New York. Il oppose quatre groupes éditoriaux, Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House, à la plateforme Internet Archive.

Cette dernière est accusée de « violation massive du copyright » pour avoir offert l'accès à une « bibliothèque numérique d'urgence » au plus fort de la crise du coronavirus.

Après une simple inscription, gratuite, les internautes pouvaient « emprunter » des livres numériques pour une durée limitée. Les ouvrages disponibles se limitaient à ceux présents, au format imprimé, dans les collections de bibliothèques partenaires, et les fichiers numériques étaient dotés d'une mesure technique de protection, pour en limiter l'utilisation dans le temps et interdire certaines fonctionnalités, comme l'impression des textes.

Parallèlement à cette bibliothèque numérique d'urgence, qui s'appuie sur le concept de « prêt numérique contrôlé », Internet Archive numérise et met à disposition des œuvres du domaine public et autres documents patrimoniaux, des enregistrements musicaux aux programmes télévisés.

Copyright et fair use

Après plusieurs mois d'échange de mémoires et autres documents et études, les plaignants, soutenus par l'association des éditeurs américains et celle des auteurs, ont fait face à Internet Archive, elle-même défendue par plusieurs organisations de protection des droits numériques ou de bibliothèques.

Du côté de l'édition, la violation du copyright par Internet Archive ne fait pas de doute : la plateforme a proposé en ligne des accès à des œuvres protégées, sans avoir contracté de licence de prêt avec les ayants droit. Internet Archive, pour sa part, entend s'abriter derrière le fair use : la mise à disposition s'effectuait dans un cadre non-commercial, à des fins éducatives et de recherche, ce qui peut permettre la reconnaissance d'une exception au droit d'auteur.

La bibliothèque à but non lucratif espère aussi faire reconnaitre la légitimité du « prêt numérique contrôlé » : autrement dit, permettre aux établissements de prêt propriétaire d'une œuvre au format imprimé de numériser cet exemplaire, afin de le prêter dans les mêmes conditions (un seul fichier à la fois, à un seul usager).

Cette défense du « prêt numérique contrôlé » s'inscrit elle-même dans un débat passionné, aux États-Unis, sur le coût du prêt numérique pour les établissements de lecture publique. Ces derniers pointent depuis plusieurs années les tarifs et les conditions proposés par les éditeurs, jugés prohibitifs et restrictifs.

Droit de prêter, droit de reproduire

Le juge John Koeltl a écouté les plaidoiries des deux parties, et l'agence Reuters le qualifie d'ores et déjà de « sceptique » vis-à-vis des arguments d'Internet Archive. La plateforme affirme en effet que le prêt numérique contrôlé viendrait défendre et concrétiser le fait que les bibliothèques peuvent prêter des livres en leur possession.

Pour Joe Gratz, avocat d'Internet Archive, l'issue du procès déterminera « qui gouverne l'avenir du prêt numérique ». Visiblement, le juge Koeltl n'a pas adhéré à la formule : « Vous évitez la question principale : une bibliothèque a-t-elle le droit de reproduire un livre qu'elle a, par ailleurs, le droit de posséder dans ses collections [et de prêter, NdR], qui est au cœur du litige », a-t-il recadré.

Elizabeth McNamara, qui assure la défense des éditeurs, a sauté sur l'occasion pour souligner qu'Internet Archive entendait « rendre le savoir librement accessible », mais « sans inclure la rémunération des auteurs et des éditeurs à ce vaste projet ».

Aux États-Unis, il n'existe pas de droit de prêt, mais la « doctrine de la première vente » permet à des bibliothèques de prêter des livres imprimés après les avoir acquis légalement. Pour les titres numériques, toutefois, l'achat d'une licence auprès des éditeurs reste nécessaire.

Internet Archive sur la corde raide ?

D'après le rapport de l'agence Reuters, le procès semble donc bien mal engagé pour Internet Archive, même si le juge Koeltl a pris acte d’une étude de la plateforme qui conclut à l'absence de préjudice financier pour les ayants droit. Les éditeurs pourront toutefois s'efforcer de prouver le contraire, malgré les résultats florissants du secteur en 2021.

À LIRE: Brewster Kahle, archiviste ultra

Internet Archive entendait, avec ce procès, défendre la nécessité d'un droit de prêt élargi pour les bibliothèques américaines, qui comprendrait le droit de numériser des collections afin d'étendre la politique de conservation et préserver les budgets des établissements.

Mais le procès pourrait s'intéresser strictement à la définition du fair use, et à son application à la bibliothèque d'urgence de l'Internet Archive. Pour le reste, une révision du Copyright Act par le législateur semble plus appropriée.

Si la plateforme est jugée coupable de violation du droit d'auteur, les exemplaires numériques en sa possession devront être détruits et des dédommagements, dont les montants restent à déterminer, versés aux éditeurs.

Photographie : serveurs d'Internet Archive, à San Francisco (Steve Rhodes, CC BY-NC-ND 2.0)

