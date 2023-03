La fabrique fête ses 25 ans !

Un quart de siècle d’existence n’est pas rien pour une maison d’édition indépendante. En 1998, Éric Hazan, ancien chirurgien, fondait avec un petit groupe d’amis et d'amies les éditions La fabrique après avoir précédemment repris les éditions d’art de son père, les éditions Hazan.

Selon l’éditeur, La fabrique est née de rencontres : « Il me semble que dans l’édition comme dans l’amour ou l’engagement politique les rencontres sont déterminantes [1] ».

Depuis, La fabrique a publié un peu plus de 225 livres dont la plupart sont toujours disponibles en librairie, avec en moyenne une douzaine de nouveautés par an.

Ses premières années voient paraître des ouvrages de Jacques Rancière, Edward Said et André Schiffrin qui inaugurent les grandes lignes du catalogue.

Interrogé sur les 25 ans de son éditeur, Jacques Rancière déclare à propos de son premier ouvrage, Le partage du sensible : « Il y a une chose que j’ai apprise à La fabrique : un éditeur ce n’est pas seulement quelqu’un qui publie vos livres ou même vous en commande. C’est aussi quelqu’un qui peut vous dire que vous avez fait un livre quand vous ne le savez pas vous-même ».

En 25 ans, La fabrique a trouvé́ une identité graphique (créé par Jérôme Saint-Loubert Bié [2]) et enrichi son catalogue dans les domaines de l’histoire, de la philosophie, de la politique.

Des relations professionnelles et des amitiés fidèles, souvent confondues, avec des auteurs et autrices, imprimeurs et imprimeuses, traducteurs et traductrices, graphistes, maquettistes, correctrices et correcteurs, libraires, journalistes, lecteurs et lectrices, se sont nouées.

« Aujourd’hui, La fabrique est animée, aux côtés d’Éric Hazan, par Stella Magliani-Belkacem et Jean Morisot qui ont rejoint la maison à son adolescence ». Son distributeur-diffuseur, Belles-Lettres Diffusion-Distribution, est tout aussi indépendant.

Programme des 25 ans qu’elle fête au printemps 2023

La fabrique souhaite réunir celles et ceux qui la soutiennent à travers différentes initiatives.

À Paris, un cycle de rencontres mensuel est prévu au Cirque électrique, une soirée « La littérature à La fabrique » à la Maison de la poésie le 24 juin avec Jean-Christophe Bailly, Nathalie Quintane et Jacques Rancière, et une soirée « Les historiens à La fabrique » à la librairie L’Atelier à l’automne.

En région, la librairie Les Volcans (Clermont-Ferrand) organise une semaine de rencontres au mois de mai ; la librairie Les Grandes Largeurs (Arles) autour du week-end du 9-10-11 juin ainsi que la librairie La Machine à Lire (Bordeaux), les 23-24 juin.

L’année 2023 est l’occasion pour La fabrique de mettre en lumière les nouveautés comme les livres de fonds du catalogue, de faire parler leurs auteurs et autrices, d’entendre les lecteurs et lectrices et de mettre en avant le travail des libraires.

par Vincent Hercy

[1] Éric Hazan, Pour aboutir à un livre, Paris, La fabrique, 2016, pp. 30-31.

[2] Éric Hazan, Pour aboutir à un livre, Paris, La fabrique, 2016, p. 19.

Crédits photo : Éric Hazan à La Grande Librairie, émission du 16 février 2018 (Youtube)