Copyright : merci de distinguer le robot de l'humain

Aux États-Unis, le Bureau du Copyright (Copyright Office) est chargé de traiter et donner suite, le cas échéant, aux demandes d'enregistrement des œuvres. Cette formalité administrative permet d'être reconnu comme le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une création.

Ces dernières années, le Copyright Office s'est trouvé confronté à des demandes d'enregistrement de travaux réalisés partiellement ou entièrement par des technologies d'intelligence artificielle. Une question se pose alors : un auteur peut-il être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre créée avec l'aide de l'intelligence artificielle ? Et une intelligence artificielle peut-elle « posséder » une création ?

IA, comme un problème

En février dernier, le Copyright Office est revenu sur un certificat délivré en septembre 2022 à la photographe new-yorkaise Kris Kashtanova pour la bande dessinée, Zarya of the Dawn. Accessible en ligne gratuitement, cette dernière a été scénarisée et mise en page par l'artiste mais les dessins, eux, sont le fruit du « travail » de l'intelligence artificielle Midjourney.

Le Bureau du copyright avait malgré tout attribué la totalité des droits sur la BD à Kris Kashtanova, créant un précédent : l'utilisation d'une intelligence artificielle offrait tout de même la possibilité d'être titulaire des droits sur les contenus générés par celle-ci.

Depuis, l'institution est revenue sur sa première analyse, soulignant que Kashtanova n'avait pas indiqué, dans sa demande d'enregistrement, que Midjourney lui avait prêté main-forte. Aussi, un nouveau certificat a été émis : Kashtanova reste titulaire des droits sur les textes, l'organisation et la mise en page de la BD. Pour les images, toutefois, impossible de les protéger par le copyright, étant donné que le copyright ne s'applique qu'à des créations humaines.

Débats en vue

Si le Copyright Office a rétabli une certaine logique dans son traitement des contenus générés par les intelligences artificielles, ce nouveau certificat ne clôt pas le débat autour des intelligences artificielles « créatives ».

En effet, Midjourney, comme d'autres technologies similaires, repose sur un système de « prompts » : pour obtenir un résultat satisfaisant, l'utilisateur — humain — effectue des choix dans les images générées. Il affine chaque proposition de l'IA en donnant des directives textuelles. Ces dernières, originales et propres à chaque utilisateur, pourraient bien justifier l'application d'un copyright sur les images créées, selon certains observateurs.

En somme, le droit reconnaitrait une certaine expertise, une intervention typiquement humaine dans la génération automatique d'images...

De nouvelles directives

En attendant, le Copyright Office préfère éviter de voir le cas Zarya of the Dawn se reproduire. À compter de ce jeudi 16 mars, l'organe de la Bibliothèque du Congrès précise les conditions d'enregistrement d'une œuvre. Les prétendants « ont le devoir de décrire toute insertion d'un contenu généré par l'intelligence artificielle au sein d'une œuvre et de fournir une explication succincte des contributions humaines à l'œuvre ».

Par exemple, un déposant qui a inclus un texte généré par une intelligence artificielle dans une œuvre textuelle plus large peut revendiquer des droits sur les passages du texte signés par un auteur humain. – Conditions d'utilisation, Copyright Office

Avec ces précisions, le Bureau souhaite déterminer précisément quels éléments peuvent être couverts par le copyright. En cas de doute des déposants, il est possible d'indiquer simplement qu'une IA a été utilisée dans le cadre de la création : l'institution les contactera pour établir la marche à suivre.

En cas d'informations erronées fournies au Copyright Office, celui-ci se réserve la possibilité d'annuler un certificat, et une cour pourrait même y voir une infraction pour violation du copyright.

Crédits photo : image générée via Deep Dream Generator (Otto Rapp, CC BY-NC-ND 2.0)