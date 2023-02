J’ai redonné une voix à cette femme, réduite au silence

Pendant longtemps j’ai regardé l’autofiction et le roman biographiques avec méfiance. Si j’admire l’acuité d’Annie Ernaux ou la virtuosité de Maggie Nelson par exemple, souvent les auteurs qui écrivent sur eux-mêmes se croient dispensés d’avoir des idées et de trouver une forme.

Le jour où j’ai osé dire « je »

Et puis le monde et ses catastrophes ont percuté le quotidien, pandémie, guerre, etc. ; quelle fiction écrire quand le réel devient plus incroyable que la fiction ? À quoi bon raconter des histoires quand se profile un avenir incertain ? Le troisième roman que je suis en train de construire se dévitalise dans le chaos de l’actualité.

Surgit à nouveau dans mon esprit un personnage qui revient me hanter périodiquement. Ce personnage, c’est Anne Décimus, mon arrière-grand-mère dont le destin digne d’une héroïne tragique avait impressionné l’enfant que j’ai été. Anne Décimus était, selon les mots de ma grand-mère, morte de chagrin après le décès de son mari, « le cœur brisé ».

Piste, enquête et histoire

Quelques années auparavant, une découverte fortuite m’avait laissée sans voix : cette femme avait survécu plus de quarante ans après sa mort annoncée. Pour preuve, un certificat de décès avec un lieu, l’hôpital psychiatrique de Bordeaux.

J’avais alors tenté d’enquêter sans succès et fini par renoncer, mais j’y repensais souvent, il y avait quelque chose qui m’appelait chez cette aïeule, mais je n’arrivais pas à comprendre quoi. Alors quand le hasard de ma vie professionnelle me conduit dans cet hôpital précisément, je reprends la piste.

Structurer l'informe

Comme chaque fois que je veux faire le point, j’écris pour organiser le chaos. Je pose sur le papier les faits, les dates, les souvenirs comme autant de petits cailloux en espérant qu’ils dessineront un chemin. Je convoque l’archive administrative, la médecine, la sociologie pour m’aider à approcher la vie d’Anne Décimus. La documentation m’a ouvert le passage pour comprendre ce qu’elle a vécu. Et la poésie m’a permis d’affronter le bouleversement, d’oser exprimer une émotion, pas frontalement, mais par la grâce de l’image.

Élaborer la fiction

Et, peu à peu, la quête personnelle se transforme en manuscrit. Mes deux premiers romans avaient une forme classique : ils étaient centrés sur un personnage déstabilisé par un choc (une placardisation, une rencontre amoureuse), l’intrigue progressait de chapitre en chapitre vers le dénouement — la résolution du choc initial.

Pour ce texte, il a fallu inventer autre chose, car l’histoire à trous d’Anne Décimus ne rentrait pas dans ce cadre. J’aurais pu inventer une fiction, imaginer par exemple un personnage de journaliste se retrouvant dans les mêmes lieux que son aïeule.

Respecter la “matière”

Mais la vie d’Anne Décimus a été dévastée par une fiction — « Anne morte » recouvrant la vérité honteuse « Anne folle » —, le travestissement dans la fiction aurait été une trahison supplémentaire. Je n’ai eu d’autre choix que d’inventer une forme sur mesure pour cette histoire pleine de mystères et de silences : un roman à la croisée entre le récit familial et intime et l’enquête historique.

Et pour la première fois, j’écris à la première personne et le « je » du récit est bien moi, j’arrête de me planquer. Bien sûr, la matière est recomposée, organisée, modifiée, car le livre a son ordre propre, le « je » de l’écriture publique et publiée tend à l’universel, mais contrairement à mes précédentes narrations, ce je-là s’expose et assume ses émotions. Comme si les mots d’Anne Décimus, dans leur irrévérence et leur extravagance, avaient innervé mon écriture.

J’ai redonné une voix à cette femme qui a été réduite au silence, elle m’a aidée à enrichir ma voix d’autrice.

