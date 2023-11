Livres audio : quelle stratégie, pour faire tendre l'oreille ?

La puissance du catalogue et de la longue traine

Pour attirer les clients, les plateformes audio basent leurs campagnes de promotion sur des nouveautés luxueusement produites, mais, sur les marchés les plus matures, le catalogue et les titres de la longue traine sont ceux qui génèrent le plus d'activité. Qui sort gagnant de cette situation ? L'éditeur, la plateforme ou l'auditeur ?

Nous avons tous croisé ces acteurs du livre audio qui mettent en avant les derniers best-sellers, qui déroulent des campagnes de promotions faites de visages d'auteurs connus et de couvertures rutilantes. Nous avons l'habitude de voir ces mêmes titres en vedette des pages d'accueil des plateformes, de recevoir des emails d'alerte et des notifications pour nous inciter à les lire. Et ce sont les mêmes que nous retrouvons ensuite dans les classements de vente, pas vrai ?

Mais ces vitrines clinquantes ne reflètent pas forcément les écoutes véritables des auditeurs et auditrices. Les données collectées par les plateformes de Beat Technology sur une dizaine de marchés européens permettent de suivre les ramifications des pratiques pour les consommateurs, les éditeurs et les acteurs du secteur.

Au global, moins de 20 % du temps d'écoute sur ces services est consacré aux titres vedettes. Bien sûr, la démarcation n'est pas si nette entre nouveautés et longue traine, quand certains services proposent des podcasts et cette zone grise que constituent les contenus exclusifs (deux sujets qu'il faudrait traiter à part). Mais la statistique reste pertinente, puisque, malgré les moyens engagés et le tapage, les titres vedettes effectuent une contre-performance, en regard des attentes.

Considérons donc la situation de la perspective de la longue traine, dont les capacités la placent dans une tout autre catégorie que celle qu'on lui attribue.

Traditionnellement, la longue traine occupe un siège éjectable, soumis à la comptabilité des pertes et profits. Pour décider quel titre mérite de devenir un livre audio, les éditeurs pèsent les coûts de production face aux retours financiers potentiels, à la découvrabilité du titre et à la perte estimée de parts au bénéfice des plateformes et éditeurs concurrents. C'est une véritable énigme, de celles que l'on ne résout pas en quelques minutes.

Bien sûr, les titres de la longue traine nécessitent une stratégie spécifique, et plus de temps pour être rentables, mais, en considérant leur forte consommation sur les plateformes (80 %, rappelons-le !), les opportunités sont là, et la marge de progression aussi.

De nombreuses méthodes permettent d'améliorer la rentabilité des titres plus anciens, de la production à la stratégie marketing de l'éditeur. Si la qualité des enregistrements et de la voix ne souffre aucun compromis, les éditeurs doivent investir de manière stratégique et réfléchie dans le choix des narrateurs. Trouver la bonne voix pour un récit est crucial, et cela ne signifie qu'il ne faut pas systématiquement se tourner vers les collaborateurs habituels. Ces deux dernières années, les recherches de noms de narrateur ont augmenté de 200 %, montrant une fidélité à la voix. Et cette donnée s'applique aussi bien aux voix « célèbres » qu'aux « anonymes ». Ainsi, les éditeurs avisés qui souhaitent enregistrer l'œuvre d'un auteur — et plus particulièrement des sagas — ont pu profiter de cette habitude de recherche pour améliorer leurs revenus et obtenir des accords plus avantageux avec les studios.

S'il est un sujet que l'on ne peut esquiver, c'est bien celui des enregistrements réalisés à l'aide des voix de synthèse et de l'intelligence artificielle, et de leur rentabilité potentiellement élevée, lorsque la qualité est au rendez-vous. La technologie progresse rapidement, et concerne plusieurs langues, si bien que les perspectives de catalogues d'audiolivres plus riches et moins coûteux sont largement ouvertes.

Sur ce point, je ferai une observation assez évidente, un peu polémique. Les titres vedettes des éditeurs exigent une dépense importante de la part des plateformes, en termes de droits d'auteur. Les audiolivres de la longue traine beaucoup moins. Et les titres originaux, portés par une plateforme, parfois aucune. En somme, ces titres vedettes sont peut-être des appâts pour les clients, auxquels proposer ensuite des titres moins coûteux en droits d'auteur. L'éditeur, même s'il comprend cette réalité, doit toujours en tirer bénéfice.

La « puissance de la longue traine » citée dans le titre ne doit pas conduire à brader ces titres vedettes. En réalité, lorsque cela est bien préparé, l'attrait exercé par ces derniers, et la campagne qui va avec, peuvent être mis au service de l'œuvre entière d'un auteur, d'un genre spécifique, voire d'une maison tout entière, et amener l'auditeur à une plongée dans la longue traine, façon terrier du lapin blanc. Et les éditeurs les plus adroits n'ont même pas forcément besoin d'un de leur titre vedette. Comme pour l'édition de livres imprimés, la saisonnalité, les habitudes et envies des auditeurs, mais aussi les tendances du marché doivent entrer en compte dans la constitution d'un calendrier de publication de livres audio.

Quand les étoiles s'alignent — et le contraire serait étonnant, dans le monde si réfléchi de l'édition — chaque partie est gagnante : éditeur, plateforme et auditeur.

Si les éditeurs suivent leurs instincts pour la création, la définition du prix et la promotion, leurs investissements seront plus rapidement et longuement rentabilisés. Plus important encore, ils conserveront leurs droits. Les plateformes, pour leur part, bénéficieront des retombées des titres vedettes, mais leurs catalogues seront plus riches, constamment alimentés par les éditeurs, ce qui permet de retenir les utilisateurs à moindre coût.

Enfin, l'auditeur accédera à la prochaine écoute sans craindre des enregistrements de piètre qualité ou des recommandations décevantes. Tout ce qu'il souhaite, après tout, reste la pertinence, la facilité d'accès, la qualité, la satisfaction, et en avoir pour son argent.

Les titres vedettes font le plus de bruit, certes, et émettent la lumière qui incite les auditeurs à entrer, mais les chiffres montrent sans conteste que le catalogue et la longue traine font la pertinence, la profondeur et la valeur qui les font rester, pour longtemps.

Nathan Hull est le responsable de la stratégie de Beat Technology, une société spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition. Elle a conçu les solutions Fabel (Norvège), Adlibris (Suède/Finlande), Skoobe (Allemagne), Fluister (Pays-Bas), Volume (Pologne), JukeBooks (Grèce) et AkooBooks (Afrique).

Photographie : illustration, iwishmynamewasmarsha, CC BY-NC 2.0