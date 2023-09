Pédales, claquettes & indigestions : l'aventure ouzbèke continue

Quand on vient de l’ouest, il n’y a qu’un seul axe routier en Ouzbékistan. Pour aller vers l’ancien lit de la grande mer d’Aral, nous avons fait un détour en prenant des pistes de terre et avons rejoint ensuite un village, puis une petite ville. Cela signe pour nous le retour du goudron ! Et de l’ombre des arbres que nous retrouvons avec un plaisir immense et en profitons pour camper ici et là dans la verdure.

La route, cependant, n’est pas de celles où l’on peut reposer son attention. Un petit et profond nid de poule a raison du pneu et de la jante de JeanMi. Après une série de plats qu’on ne peut plus réparer, nous décidons de faire du stop, direction le bazar de Qo`nirat — assis dans la camionnette, on se rappelle le fameux dictat de notre ami à qui on lance un clin d’œil : « Qui ne répare pas son vélo dans le bazar local ne voyage pas vraiment ! »

En Ouzbékistan, tout le monde fait du vélo, c’est bon de se rappeler que c’est un véhicule comme un autre ! Des villages surgissent tous les matins une ribambelle de travailleurs à bicyclette : on porte sa pelle ou son râteau en bandoulière et sa bouteille d’eau sur le guidon ; on relève sa longue robe colorée pour aller chercher le pain. Dans les bazars, l’une ou l’autre pousse ou tire son frigo rempli de boissons fraîches ; et les enfants slaloment sur leur vélo trop grand, les claquettes au bout des orteils. Sur certains cadres on a rajouté une ou deux selles pour les petits enfants à transporter ici et là…

Après cette session de bricolage, il est temps de repartir, direction Noukous. JeanMi prend de l’avance, nous le retrouverons plus tard.

Noukous est une ville moderne dont les hauts arbres ont le bas des troncs couverts de chaux. Ça leur fait comme des chaussettes blanches. Tous les parcs sont irrigués par des petits canaux remplis d’une eau qui courent sans cesse, amenant de la fraîcheur et une sensation de paisibilité.

Nous trouvons une petite chambre chez l’habitant et nous y installons. Tous les jours en fin d’après-midi, la femme de ménage fait un tour de la propriété, les yeux plissés, et très concentrée. Dans ses mains, une tapette à mouches qu’elle fait claquer !

Dans la cour, un grand et majestueux mûrier chargé de fruits juteux et sucrés donne un air de temple à la bâtisse. Il y a parfois une petite brise… étalés sur un tapis, nous faisons la sieste en écoutant les oiseaux.

Les histoires d’indigestion ne sont pas rares quand on voyage. On en a entendu de belles et terribles, sans jamais pourtant les avoir expérimentées. Jusque-là, nous n’y avons pas trop fait attention, guidés par les odeurs nous goûtions tout ce qui se présentait à nos papilles. Tout arrive à point à qui sait attendre :

Jaroslav se trouve coincé au lit pendant deux jours.

Dès la fin de sa convalescence, nous rencontrons… (roulement de tambour)… : Kesley Price et Scott Jones ! Voici une Américaine et un américain avec qui nous virevolterons pendant un moment, car, comme nous l’avons souligné, il n’y a plus ou moins qu’un axe routier pour la suite, et ces deux-là vont dans la même direction que nous autres.

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

