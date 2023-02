Un puma dans le coeur

« Morte de chagrin, le cœur brisé. » C’est la légende familiale qui court sur l’aïeule de la narratrice. Anne Décimus, l’arrière-grand-mère née en 1875, n’aurait pas survécu à la mort de son mari. Mais Stéphanie Dupays va pulvériser cette version romantique en découvrant qu’Anne a survécu quatre décennies après avoir enterré son époux.

Que s’est-il passé pour que soit effacée l’existence de cette femme au point que même les siens semblent tout ignorer d’elle ? « On n’est pas seul dans sa peau », écrit Stéphanie Dupays. C’est ce qui la pousse à mener l’enquête sur cette ancêtre dont elle se sent étrangement proche. La vérité éclate : Anne Décimus a passé la majeure partie de sa vie à « l’asile ». Elle souhaitait par-dessus tout écrire et se maintenait au monde en composant des poèmes.

Un puma dans le cœur est le récit de ce chemin intime, où s’entrelacent l’histoire de la psychiatrie dans la première moitié du vingtième siècle et les liens invisibles qui unissent les êtres d’une même famille. Mêlant fiction et récit personnel, Stéphanie Dupays redonne une voix à une femme extraordinaire qui ne savait pas comment supporter le monde et qu’on a réduite au silence. Elle prouve que la littérature peut percer les secrets et apaiser les fantômes.

Une enquête intime et déchirante sur une femme qu’on a voulu réduire au silence.