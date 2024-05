Vietnam : une liberté d'expression violemment bâillonnée 

Pour rappel, dans cet univers concentrationnaire nommé Goulag vietnamien, les médias sont tous contrôlés par l’État. En conséquence, les voix indépendantes ou dissidentes se réfugient sur Internet. Les autorités communistes ont accentué leur féroce répression. Leur pays constitue la deuxième plus grande prison au monde pour les journalistes et les défenseurs des droits humains et de l’environnement.

La peine de mort reste intouchable au Viet Nam. Selon Amnesty International, en 2018, la RSV occupe la 3ème place mondiale (85 personnes exécutées) derrière l’Iran (253), l’Arabie saoudite (149) et avant l’Irak (52). Les données sur la peine de mort sont classées « secrets d’État » au Viet Nam. La Chine continue à procéder secrètement à des « milliers » d’exécutions de condamnés à mort.

La peine capitale doit être considérée comme une menace très grave pour la liberté d’expression au Viet Nam, et un terrible facteur d’intimidation. Selon le Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières, la République Socialiste du Viêt Nam occupe le 178e rang sur 180 pays en 2023.

La réalité du régime Vietnamien

Les journalistes emprisonnés sont quasi systématiquement soumis à des traitements effroyables et humiliants incluant des conditions de détention surpeuplées et insalubres, la sous-alimentation, la privation d’accès aux soins médicaux et le confinement en cellule d’isolement.

À cause de leurs écrits, leurs paroles, leurs dessins, leurs récits, leurs témoignages, leurs chansons, en ligne et/ou hors ligne, des poètes, des écrivains, des journalistes, des blogueurs, des traducteurs, des avocats, des enseignants, des religieux, des artistes vietnamiens, défenseurs des droits humains et/ou de l’environnement, des activistes contre la corruption et l’abus du pouvoir sont harcelés, arrêtés, torturés, et condamnés à de lourdes peines de prison, de détention administrative ou contraints à l'exil.

Le gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam nie toujours l’existence des prisonniers politiques, d’opinion et de conscience qu’il traite comme des otages. À ce jour, ont été arrêtés, détenus ou condamnés au terme d’une parodie de procès, devant des tribunaux contrôlés par le Parti communiste vietnamien, avec des juges exécutant l’ordre et décision du Bureau politique de leur Parti :

Nguyễn Vũ Bình, Trần Đức Thạch, Mme Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Đức Bình, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Thành, Trần Anh Kim, Trương Minh Đức, Mme Trần Thị Xuân, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Văn Túc, Mme Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Trung Tôn, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Trung Lĩnh, Mme Nguyễn Thúy Hạnh, parmi tant d’autres…

Leurs « crimes arbitraires » vont toujours de « l’abus des libertés démocratiques » à « la propagande contre d’État socialiste » en passant par « la fraude fiscale » selon l’Article 311, 117 et 200 du Code pénal communiste.

En examinant la terrible situation des droits de l’homme au Viêt Nam depuis 30 avril 1975 jusqu’à ce jour, purger de lourdes peines de prison dans des conditions de détention inhumaines doit être considéré comme subir une condamnation à mort – des morts à petit feu. La psychiatrie punitive et forcée pendant de longues années de détention arbitraire des prisonniers politiques, d’opinion et de conscience en République Socialiste du Viêt Nam est un crime odieux et révoltant.

Citons le cas de Mme Nguyễn Thúy Hạnh pour exemple, elle est détenue en hôpital psychiatrique contre sa volonté alors qu’elle souffre d’un cancer du col de l’utérus. Au moment où aura lieu l’Examen Périodique Universel de la République Socialiste du Viêt Nam (7 mai 2024), plusieurs centaines de victimes croupissent encore dans les geôles, selon la liste suivante* qui ne cesse de s’allonger tristement.

Et cette réalité funeste se dresse contre une récente campagne menée par cet État incriminé pour redevenir un membre du Conseil des Droits de l’Homme pour la période 2026-2028. En matière de droits de l’homme et de l’environnement, le mauvais bilan du régime de Hà Nôi s’est gravement détérioré depuis son examen périodique universel en janvier 2019.

Depuis le 29 février 2024, Nguyễn Vũ Bình, auteur et journaliste, est arrêté et détenu en prison au Viêt Nam. Dans une déclaration conjointe avec RFA, PEN International condamne fermement cette détention qu’il considère comme « un nouvel exemple du ciblage injuste et de l’intimidation éhontée des journalistes indépendants par le Viêt Nam ». Et PEN International de rappeler que « ce n’est pas la première fois que Nguyễn Vũ Bình est confronté à un traitement aussi sévère pour ses reportages ».

En fait, selon la Ligue vietnamienne des droits de l’Homme en Suisse, arrêté le 25 septembre 2002, Nguyễn Vũ Bình a été condamné le 31 décembre 2003 à 7 ans de prison et 3 ans de détention probatoire pour « espionnage ». Son crime, c’est d’avoir écrit et diffusé sur Internet depuis 2001 de nombreux articles plaidant pour l’instauration d’une véritable démocratie et d’un Etat de droit. Parmi ses articles « incriminés » figurent son témoignage sur les violations des droits de l'homme au Viêt Nam.

Durant ses longues années carcérales, il a été détenu dans une cellule exiguë du camp de concentration avec des prisonniers de droit commun. Avant d’être libéré en 2007 par une amnistie présidentielle, Nguyễn Vũ Bình avait souffert d’une douloureuse maladie intestinale chronique et d’hypertension. Le prisonnier malade n’avait jamais eu accès à des soins médicaux adéquats alors que les conditions carcérales sont misérables. Durant son emprisonnement, Nguyễn Vũ Bình avait été nommé membre honoraire des Centres PEN Suisse Romand, PEN Américain, PEN Canadien et PEN Sydney.

Plus jamais ça !

Il était une fois… Dans une baraque à Terezine, en ex- Tchécoslovaquie, après la fuite des SS, parmi les deux cent quarante squelettes encore vifs, on entend la voix extrêmement faible de Robert Desnos : « Le poète français…, c’est moi ». Ses nouveaux jeunes amis tchèques, l’étudiant Josef Stuna et l’infirmière Alena Tesarova firent tout pour le sauver. En vain. Les libérateurs et les médecins arrivent trop tard.

Plus jamais cà ! Quatre-vingts ans après… toujours avec le cœur brisé, nous pensons aux tristes sorts de Hồ Hữu Tường et Nguyễn Duy Xuân, nos intellectuels, Vũ Hoàng Chương et Thục Vũ, nos poètes, Phạm Văn Sơn, notre historien, Dương Hùng Cường, Nguyễn Mạnh Côn et Chu Tử, nos écrivains, Minh Kỳ et Hồ Điệp, nos artistes et compositeurs, parmi tant d’autres admirables personnes disparues dans une des grandes tragédies douloureuses de l’histoire de l’humanité.

Nous n’oublions pas nos autres prisonniers qui ont également succombé en détention : Đỗ Công Dương décédé « des maladies cardiaques, des pneumonies et des insuffisances respiratoires » ; Đinh Đăng Định, « de cancer de l’estomac » ; Đào Quang Thực, « des suites d’une hémorragie cérébrale et d’une infection pulmonaire » ; Đoàn Đình Nam, « d’insuffisance rénale » et Phan Van Thu, « souffrant de diabète, d'arthrite, d'hypertension et d'insuffisance cardiaque » avant sa mort.

Aujourd’hui, nous sommes très inquiets du danger fatal qui pourrait frapper la vie de cet auteur et journaliste, brave et généreux, appartenant à la nouvelle génération d’intellectuels dissidents et bâtisseurs d’un Viêt Nam futur, libre et démocratique, épris de justice, de paix et de fraternité.

Nguyễn Vũ Bình est reconnu parmi des gens de lettres et des journalistes vietnamiens honnêtes, inlassablement engagés contre l’injustice sociale et la corruption institutionnalisée dans leur pays. Nguyễn Vũ Bình avait collaboré pendant dix années avec la Revue « Communisme », une publication officielle du parti communiste vietnamien. Ce dernier le considérait comme ennemi du peuple après que Nguyễn Vũ Bình ait choisi d’être journaliste indépendant.

Depuis le dernier examen en 2019, la République Socialiste du Viêt Nam a de la peine à cacher son vrai visage : un des régimes communistes plus oppressifs et meurtriers du monde post-soviétique. La répression brutale du droit à la liberté d’expression, d’opinion et de la presse, à la liberté de réunion et d’association, à la liberté de religion et de croyance et de toute critique envers les autorités communistes s’est intensifiée sans relâche partout au Việt Nam.

C’est un État policier, où l’intolérance, l’injustice et la barbarie deviennent loi d’État ; où la mort dans les postes de police, en prison ou dans les camps de travaux forcés, cible impunément les défenseurs des droits humains et de l’environnement.

Genève mai 2024

Nguyên Hoàng Bảo Việt,

ancien président et membre du Centre PEN Suisse Romand,

délégué et membre cofondateurcde la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse,

membre des Écrivains et des Journalistes vietnamiens en Exil.

* Liste non exhaustive des prisonniers politiques, d’opinion et de conscience :

Noms des prisonniers (date de l’arrestation et peine de prison) : Lau A Lenh (2020 – prison à vie) ; Sung A Sinh (2020 – prison à vie) ; Lê Đình Lượng (2017 - 20 ans) ; Vương Tần Sơn (2012 - 17 ans) ; Đặng Ngọc Tuấn (2018 - 17 ans) ; Lê Duy Lộc (2012 - 17 ans) ; Trần Huỳnh Duy Thức (2009 - 16 ans) ; Nguyễn Kỳ Lạc (2012 -16 ans) ; Võ Tiết (2012 - 16 ans) ; Võ Thành Lê (2012 - 16 ans) ; Võ Ngọc Cư (2012 - 16 ans) ; Từ Thiện Lương (2012 - 16 ans) ; Tạ Khu (2012 - 16 ans) ; Phạm Chí Dũng (2019 - 15 ans) ; Lê Xuân Phúc (2012 - 15 ans) ; Lưu Văn Vịnh (2016 - 15 ans) ; Đoàn Văn Cư (2012 - 14 ans ) ; Hoàng Đức Bình (2017 - 14 ans) ; Phan Thanh Y (2012 - 14 ans) ; Nguyễn Dinh (2012 - 14 ans) ; Nguyễn Quang Thanh (2017 - 14 ans) ; Tạ Tần Lộc (2017 - 14 ans) ; Phan Văn Bình (2018 - 14 ans) ; Trần Quân (2012 - 13 ans) ; Trân Phi Dung (2012 - 13 ans) ; Trần Anh Kim (2015 - 13 ans) ; Nguyễn Văn Túc (2017 - 13 ans) ; Nguyễn Quốc Hoàn (2016 - 13 ans) ; Trần Đức Thạch (2020 - 12 ans) ; Lê Thanh Tùng (2015 - 12 ans) ; Trương Minh Đức (2017 - 12 ans) ; Nguyễn Văn Tuấn (2017 - 12 ans) ; Nguyễn Trung Lĩnh (2018 - 12 ans) ; Vương Văn Thả (2017 - 12 ans) ; Nguyễn Văn Nghĩa (2017 - 12 ans) ; Nguyễn Thái Bình (2012 - 12 ans) ; Nguyễn Văn Viễn (2019 - 11 ans) ; Nguyễn Năng Tĩnh (2019 - 11 ans) ; Nguyễn Văn Đức Độ (2016 - 11 ans ) ; Nguyễn Tường Thụy (2020 - 11 ans) ; Lê Hữu Minh Tuấn (2020 - 11 ans) ; Trịnh Bá Phương (2020 - 10 ans) ; Đỗ Nam Trung (2021 - 10 ans) ; Vũ Tiến Chi (2020 - 10 ans) ; Trương Duy Nhất (2019 - 10 ans) ; Trần Văn Quyền (2019 - 10 ans) ; Ksor Ruk (2018 - 10 ans) ; Từ Công Nghĩa (2016 - 10 ans) ; Ksor Kam (2016 - 9 ans) ; Puih Bop (2016 - 9 ans) ; Phạm Văn Diệp (2019 - 9 ans) ; Mme Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2020 - 9 ans) ; Cao Văn Dung (2021 - 9 ans) ; Nguyễn Văn Lâm (2020 - 9 ans) ; Mme Trần Thị Xuân (2017 - 9 ans) ; Huỳnh Minh Tâm (2019 - 9 ans) ; Mme Trần Thị Tuyết Diệu (2020 - 8 ans) ; Trần Văn Bang (2022 - 8 ans) ; Đặng Đăng Phúc (2022 - 8 ans) ; Vũ Quang Thuận (2017 - 8 ans) ; Nguyễn Hoàng Nam (2023 - 8 ans) ; Mme Cấn Thị Thêu (2020 - 8 ans) ; Trịnh Bá Tư (2020 - 8 ans) ; Lê Mạnh Hà (2022 - 8 ans) ; Mme Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (2018 - 8 ans) ; Trần Long Phi (2018 - 8 ans) ; Nguyễn Quốc Đức Vượng (2019 - 8 ans) ; Trần Thanh Giang (2019 - 8 ans) ; Mme Dương Thị Lanh (2019 - 8 ans) ; Ro Lan Kly (2016 - 8 ans) ; Đinh Nông (2016 - 8 ans) ; Mme Ngô Thị Hà Phương (2020 - 7 ans) ; Mme Hoàng Thị Thu Vang (2018 - 7 ans) ; Nguyễn Trí Gioãn (2021 - 7 ans) ; Đặng Hoàng Minh (2021 - 7 ans) ; Rah Lan Hip (2019 - 7 ans) ; Nguyễn Lân Thắng (2022 - 6 ans) ; Nguyễn Minh Sơn (2022 - 6 ans) ; Phan Sơn Tùng (2022 - 6 ans) ; Nguyễn Bảo Tiên (2021 - 6 ans + 6 mois) ; Trần Quốc Khánh (2021 - 6 ans + 6 mois) ; Nguyễn Văn-Nghiêm (2019 - 6 ans) ; Nguyễn Chí Vững (2019 - 6 ans) ; Nguyễn Đức Hùng (2022 - 5 ans + 6 mois) ; Bùi Tuấn Lam (2022- 5 ans + 6 mois) ; Phạm Chí Thành (2020 - 5 ans + 6 mois) ; Nguyễn Như Phương (2022 - 5 ans) ; Lê Chí Thành (2021 - 5 ans) ; Phan Công Hải (2019 - 5 ans) ; Mme Vũ Bích Vân (2022 - 5 ans) ; Nguyễn Sơn Lô (2022 - 5 ans) ; Lê Tùng Vân (2022 - 5 ans) ; Nguyễn Duy Linh (2021 - 5 ans) ; Đặng Đình Bách (2021 – 5 ans) ; (Lê Văn Dũng (2021 - 5 ans) ; Đinh Văn Hải (2021 - 5 ans) ; Trần Hoàng Minh (2020 - 5 ans) ; Lê Viết Hòa (2020 - 5 ans) ; Nguyễn Văn Phước (2019 - 5 ans) ; Trương Châu Hữu Danh (2020 – 4 ans + 6 mois) ; Tô Hoàng Chương (2023 - 4 ans) ; Nguyễn Thái Hưng (2022 – 4 ans) ; Lê Thanh Trùng Dương (2022 – 4 ans) ; Lê Thanh Nhất Nguyên (2022 – 4 ans) ; Lê Thanh Hoàn Nguyên (2022 – 4 ans) ; Lê Văn Hải (2020 – 4 ans) ; Lê Thanh Nhị Nguyên (2022 – 3 ans + 6 mois) ; Mme Hoàng Thị Minh Hồng (2023 – 3 ans ) ; Mme Ong Thị Thủy (2022 – 3 ans) ; Mme Cao Thị Cúc (2022 – 3 ans) ;

Noms des prisonniers (date de l’arrestation et date du procès inconnue) : Nguyễn Vũ Bình (29 février 2024) ; Nguyễn Chí Tuyến (29 février 2024) ; Mme Ngô Thị Tố Nhiên (15 septembre 2023) ; Võ Thanh Thời (22 septembre 2022) ; Mme Lê Thu Vân (28 juillet 2022) ; Mme Nguyễn Thúy Hạnh (7 avril 2021) ; Nguyễn Duy Hướng (22 mars 2021) ; Phùng Thanh Tuyến (30 juin 2021) ; Bạch Văn Hiền (20 juin 2021) ; Trần Ngọc Sơn (20 mai 2021) ; Võ Hoàng Thơ (4 octobre 2021) ; Lê Trung Thu (30 juin 2021) ; Nguyễn Quang Vinh (27 juillet 2020) ; Nguyễn Quang Khải (20 octobre 2020) ; Đinh Văn Phú (9 janvier 2020) ; Nguyễn Văn Quang (12 juin 2018) ; Nguyễn Văn Trường (9 février 2018) ;Trịnh Viết Bảng (13 mai 2019) ; Hà Hải Ninh (juin 2918).

