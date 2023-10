S'adapter dans un monde en crise et en recherche de sens

Cinq jours de rencontre qui prennent place dans des lieux emblématiques : Espace Van Gogh, École nationale supérieure de la photo, Musée départemental Arles antique et phare de la Gacholle à Arles, Château du roi René à Tarascon, et s'articulent autour de lectures, conférences, débats, rencontres, ateliers, expositions, projections de films, spectacles…

Auteur.e.s, éditeur.trice.s, illustrateurs.trice.s, conteur, plasticien.ne.s, photographe, slameurs, musicien.ne.s vont se retrouver et proposer différents angles d’approche autour de la question du panafricanisme.

De belles personnalités à l'origine de Festival Paroles Indigo

Au moment où la 10ème édition du Festival Paroles Indigo s’annonce, on se retourne avec plaisir et on revient à l’année 2012 pour évoquer le moment de sa création. Cette idée est née dans le prolongement du travail lancé en 2009 par L’Oiseau Indigo, structure de diffusion, distribution et promotion des éditeurs des mondes arabe et africain, pour tenter d’apporter une réponse à l’absence de ces ouvrages dans les librairies et bibliothèques européennes.

Après trois ans passés à rencontrer libraires et bibliothécaires et à présenter ces ouvrages dans les salons du livre à Paris, Bruxelles, Genève ainsi que dans des festivals particulièrement dédiés aux cultures africaines et arabes, il nous a semblé indispensable de créer un rendez-vous annuel pour permettre une meilleure visibilité et pour rassembler tous les acteurs et tous les publics.

Une photo de l'affiche de la première édition en 2012

Pour entourer la création de ce festival, de grandes personnalités se sont rassemblées : Aminata Dramane Traoré et Nathalie M’Dela-Mounier ont accepté d’être les marraines du Festival, elles le sont toujours à l’heure actuelle, pour notre plus grand bonheur. Boubacar Boris Diop a accepté d’en être le directeur littéraire et il nous a aussitôt proposé d’inviter à ses côtés Aurélia Lassaque, brillante poète de langues française et occitane, pour souligner les ponts entre les différentes langues.

Olga Yaméogo, plasticienne de grand talent, nous a autorisés à choisir l’une de ses œuvres pour créer notre première affiche, Ray Lema a clôturé la première édition en musique et le journaliste Soro Solo, co-créateur de L’Afrique enchantée sur France Inter, a été présent dès la première édition et sans discontinuer. Depuis, les contributions avec les auteurs, éditeurs, artistes se sont multipliées, un véritable réseau et des créations communes sont nés de ces rencontres.

D’autres façons de dire le monde

La diversité linguistique et la reconnaissance de la richesse du multilinguisme (intégrant les langues africaines et les formes classique et dialectale de la langue arabe), le fait qu’une langue ne se définisse pas uniquement par la richesse de son vocabulaire, mais aussi et surtout par la façon de concevoir son rapport aux autres et au monde, nous a semblé indispensable à mettre en lumière. Depuis, le Festival s’applique à faire entendre ces langues pour que le fait de parler le wolof, le bambara, le darija ou le berbère soit reconnu comme aussi enrichissant que celui de parler couramment l’anglais ou l’espagnol.

Une partie de l'équipe avec l'affiche de cette année

En 2016, et à la demande de Dramane Boaré, directeur des éditions Les Classiques Ivoiriens à Abidjan, une seconde partie a été organisée en Côte d’ivoire et plus précisément à Grand Bassam, en parallèle du festival arlésien. Un public très nombreux a été reçu et nous avons tous été convaincus de l’importance de la création de cette double édition pour soutenir les échanges et permettre la rencontre avec les nombreux auteurs et artistes locaux que nous ne pourrons jamais tous inviter à Arles.

Les éditions jumelles se sont ensuite succédé : 2017 à nouveau en Côte d’Ivoire, 2018 en Tunisie en partenariat avec les éditions Nirvana, 2019 au Mali en partenariat avec le centre Amadou Hampâté Bâ créé par Aminata Dramane Traoré, 2021 au Sénégal en partenariat avec l’Institut français de Saint-Louis et 2022 au Maroc en partenariat avec l’Institut français d’Essaouira, les projets sont déjà en cours pour 2024 et 2025…

Une 10ème édition sous le signe du Panafricanisme

En 2023, le festival s’organise autour de l'« Actualité du Panafricanisme ». Un grand sujet que l’association choisit de prendre à bras le corps en s’appuyant sur la parole des auteur.e.s, éditeur.rice.s, artistes et intellectuel.le.s de différents pays d’Afrique.

L'affiche de cette année

Qu’est-ce qu’a été le panafricanisme et que devient-il aujourd’hui ?

Quelles sont les urgences, regards, et types de rencontres qui se proposent à lui et le fécondent en même temps ? Comment ce concept historique est-il perçu et pensé par les jeunes d’Afrique et d’ailleurs ?

Dans un monde en crise et en recherche de sens, marqué par la montée des nationalismes et la tension permanente dans la définition du rapport à l’autre, les idéologies n’ont aucun intérêt à être figées. Le besoin de les réinventer s’impose.

L'équipe du festival a hâte de vous accueillir pour partager ce rendez-vous mémorable !

Découvrez le programme du festival sur le site : www.parolesindigo.fr

crédits photo : God of water@fromabidjan.official