La Géorgie, “une forme de résistance face à l’oppression russe

Trop peu explorée, trop peu décrite, la Géorgie constitue une grande inconnue pour le public français et cette édition 2023 consacrée à la culture de Tbilissi est bien celle de l’intime et du collectif.

Les artistes géorgiens apportent un regard humain et réaliste sur la transformation de leur ville, de leur pays avec une volonté critique de la lecture de notre monde contemporain à travers le temps. Ils nous fournissent ainsi des outils pour mieux comprendre notre présent, ouverts au monde et s’émancipant à leur façon de leur passé soviétique.

Animés du même élan libérateur comme une forme de résistance face à l’oppression russe, ils créent un univers qui leur est tout de même singulier, nourri de souvenirs et d’expériences. Entre héritage et époque actuelle, cela crée des rencontres vitaminées.

J’ai découvert avec ravissement la littérature géorgienne, portée par des voix qui explorent la place des femmes dans les romans de Nana Ekvtimishvili marraine de notre édition, de notre invitée d’honneur, Nino Harashtiwili et de Tamta Mélachvili dont le livre a été adapté au cinéma Blackbird, Blackberry de Elene Naveriani et sera présenté en avant-première le mardi 21 novembre. Le parcours d’art visuel se déploie avec beaucoup de contrastes dans les lieux emblématiques du sixième arrondissement avec des artistes émergents et confirmés.

À noter les participations de Emmanuel Carrère qui viendra nous parler de son roman géorgien (à lire son récit dans la nouvelle revue Kometa) à la soirée d’ouverture aux Beaux-Arts de Paris, du concert à l’église Saint-Germain-des-Prés avec la violoniste Lisa Batiashvili, de réputation internationale, et de la présence de la grande pianiste Khatia Buniashtivilii à la soirée de clôture au théâtre de l’Odéon.

Les cinéastes à l’honneur vous feront vivre des moments poétiques, évocateurs et intenses au Christine Cinéma Club. On pense à Taming the Garden de Salomé Jashi, Sous le ciel de Koutaïssi de Alexandre Koberitze ou encore encore A room of my own de Soso Bliadze où l’actrice et co-scénariste Taki Mumladze sera présente et sans compter les films cultes d’Otar Iossellani présentés par Julia Bertuccelli.

La transformation de la ville de Tbilissi et ses influences passent par l’explication de l’historienne d’art Lali Pertenava à l’ENSA de Paris-Malaquais.

Il n’y a pas de long fleuve tranquille dans cette programmation où les artistes invités de cette édition 2023 sont animés par la volonté d’entrer dans une nouvelle ère.

Sans doute, est-ce un peu naïf de mettre ses espoirs dans la culture face aux tragédies actuelles, mais c’est une façon de faire exister un espace des possibles qui abolit les frontières et les divisions. Plus d'informations à cette adresse.

