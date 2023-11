Un Black Friday désuet : Label Emmaüs revendique l'éthique contre le profit

Saviez-vous que le mois de novembre était celui de l’Économie sociale et solidaire ? Comme aucun média national n’en parle, on peut se poser la question. C’est vrai qu’à l’heure des grandes catastrophes climatiques, du creusement sans précédent des inégalités sociales, une économie qui défend le bien commun, avec une gouvernance partagée et sans mécanisme d’enrichissement personnel, ça n’a pas vraiment de raison de faire l’actualité.

Dans ce contexte, Label Emmaüs a réalisé un bingo assez insolite, pour agrémenter la période avant le fatidique Black Friday. Dans un univers où les clics sont instantanés et les livraisons encore plus rapides, notre plateforme présentait son « Bingo d’Awazon ». Ce jeu original et engagé vise à sensibiliser les utilisateurs d’internet aux pratiques de certains mastodontes du commerce en ligne tout en offrant des options plus éthiques et écologiques.

Notre idée reposait sur la compréhension, case après case, de ce qu’impliquent les offres alléchantes en surface, des mastodontes du commerce en ligne. Amazon, Cdiscount et Backmarket partagent un point commun : ce sont des marketplaces, des plateformes reliant plusieurs acheteurs et vendeurs.

Ces sites e-commerce tripartites impliquent la marketplace, le vendeur et l’acheteur. En 2023, Awazon perçoit en moyenne 50 % des revenus de ses vendeurs tiers aux USA. Les frais imposés aux vendeurs se divisent en frais obligatoires (abonnement et commission) et frais supplémentaires pour des fonctionnalités spécifiques. Un service notable est le FBA (Fulfillment by Awazon), qui inclut des frais de stockage, d’expédition, et de gestion des retours.

Entre 2016 et 2023, les vendeurs en FBA sont passés de 56 % à 94 %. Sans FBA, les vendeurs n’ont pas accès à la livraison prime, leurs produits sont moins visibles, et une commission supplémentaire de 2 % est appliquée. Si un vendeur propose des prix plus bas ailleurs, Awazon peut rendre ses produits moins visibles, retirer le badge « Prime » et le bouton « Acheter maintenant ». En réponse à ces pratiques, la Federal Trade Chamber a déposé une plainte contre Awazon pour abus de position dominante en septembre dernier.

Car vendre sur Awazon a un coût élevé. Outre les frais standards imposés à tous les commerçants sur une plateforme de marché, ce titan du commerce électronique impose des frais « optionnels » qui, par exemple, permettent de déléguer la logistique à la plateforme.

Cependant, sans ces frais additionnels, impossible pour les vendeurs d’offrir une livraison rapide ! De plus, si ces petites entreprises osent proposer leurs produits à un prix inférieur ailleurs, Awazon les rend moins visibles sur sa marketplace. Le « Bingo d’Awazon » est bien plus qu’un jeu : c’est un moyen de saisir les défis sociaux, environnementaux et sociétaux liés au commerce en ligne.

Environnement et eco-responsabilité

En 2019, Awazon a émis 8,87 millions de tonnes de CO2, équivalent aux émissions annuelles du Costa Rica, en grande partie à cause de la livraison express nécessitant des transports plus polluants. Deux stratégies principales sont identifiées : l’usage fréquent de transports rapides, avec Awazon Air programmant 194 vols quotidiens en 2022, et l’utilisation inefficace de camionnettes, souvent remplies bien en deçà de leur capacité de 30 à 70 palettes.

Les retours de produits ont également des conséquences écologiques. Pour réduire ces impacts, l’ADEME suggère de rendre obligatoire l’affichage des émissions de CO2 pour chaque option de livraison, une mesure incluse dans la Charte d’engagements pour diminuer l’impact environnemental du commerce en ligne. Avant 2022, la destruction des produits retournés était courante, mais depuis, les lois Anti-Gaspillage pour l’Économie Circulaire interdisent cette pratique. Toutefois, en 2023, 70 % des entreprises n’étaient pas au courant de ce décret.

Pour adopter une approche plus respectueuse de l'environnement dans le domaine de la logistique, il est essentiel de se concentrer sur trois axes principaux : rapidité, sobriété et solidarité. Cela implique tout d'abord une évaluation rigoureuse de la performance environnementale des activités d'entreposage. En analysant et en optimisant la manière dont les produits sont stockés et gérés, il est possible de réduire significativement l'empreinte écologique de ces opérations.

Un emploi pour toutes et tous

Le recrutement de profils diversifiés dans le secteur de la technologie est crucial, mais il est souvent freiné par un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pour pallier ce problème, il est important de sensibiliser les jeunes aux carrières dans le numérique dès leur plus jeune âge, indépendamment de leur niveau d'études. Cette démarche vise non seulement à ouvrir le champ des possibles pour tous, mais aussi à réduire la fracture numérique. Par ailleurs, encourager les reconversions professionnelles vers les métiers du numérique contribue à enrichir le secteur d'une diversité intergénérationnelle.

Label Emmaüs a relevé ce défi avec Label École, un programme de formation gratuite aux métiers du e-commerce pour les personnes éloignées de l'emploi. En réponse à la pénurie de 93 000 emplois numériques en France en 2022, cette initiative offre une formation axée sur les compétences transversales, alignée sur les besoins du marché du e-commerce. Grâce à des partenariats avec des géants du secteur, comme Prestashop et ManoMano, le programme assure des débouchés professionnels significatifs, avec 83% des diplômés obtenant un titre de niveau bac+3 et une forte représentation féminine (70% des apprenants).

Label Emmaüs va au-delà du cadre éducatif traditionnel en transformant le e-commerce en un outil d'inclusion sociale. Sa marketplace agit comme un tremplin pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité. Un tiers des employés de Label Emmaüs sont engagés dans des parcours d'insertion, bénéficiant d'un suivi personnalisé. Les parcours réussis de diplômés comme Sona, Ophélie et Aiman témoignent de l'impact positif de cette approche, prouvant que la solidarité et l'inclusion sont essentielles pour un e-commerce éthique et prospère.

Notre mission tient à la pédagogie autant qu’à l’engagement : pour Label Emmaüs, le ecommerce est un enjeu qui allie prix attractifs et consommation durable.

Crédits photo © Label Emmaüs