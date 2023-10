Un désert à traverser, c'est pas la mer à boire, mais presque

Sur la route de la soie, allant vers l’ouest, c’est le dernier endroit où se ravitailler avant le désert : Khiva. Cette bourgade fortifiée est une vieille célébrité.

Les maisons, mosquées et autres monuments sont ici faites de terre rouge… Pendant la journée, il est donc presque impossible de se promener dans la ville : c’est un four !

Sauf si, intrépide, on longe les murs, on se faufile dans les musées qui restent frais.

C’est le soir que les rues fourmillent. Partout, on vend de la soie, des souvenirs, des tapis aux fins motifs, et le fameux couvre-chef karakalpak (d’où la région tire son nom), une sorte d’énorme toque en peau de mouton noir.

Le soir, dans la cour d’un musée installé là pour l’été, il y a un petit spectacle familial de fildeféristes. Nous l’apprenons à ce moment-là : c’était une discipline très populaire dans les villes-étapes de la route de la soie (comme le témoignent quelques photos floues exposées dans le petit musée…).

Dans ces rues pourtant si loin de chez nous, on retrouve avec plaisir des visages familiers. JeanMi revient de son escapade dans le désert, Kesley et Scott ne sont jamais loin. Autour d’un verre, on échange à propos des derniers jours et on planifie ceux à venir. Au petit matin pour profiter de la fraîcheur toute relative, nous voilà cinq à partir pour affronter l’étape la plus chaude. À travers le désert, vers Boukhara.

Il y a qu’une seule route bien goudronnée. En fait, c’est une 4 voies plutôt calme. Bien que les rythmes diffèrent parfois, nous finissons toujours par nous retrouver ! Nous commençons tôt tous les matins, et nous arrêtons vers les coups de onze heures : impossible de continuer, ou nous fondrons sur le bord de la route. Heureusement, il y a un petit restaurant ou un petit magasin toutes les deux ou trois heures de vélo : ceux-là sont nos étapes vitales. Nous y faisons le plein d’eau fraîche et nous reposons à l’ombre.

Un jour cependant, l’un d’eux est fermé. Sans alternative, nous devons pousser plus loin dans une chaleur littéralement écrasante. Essoufflés et épuisés, nous arrivons après ce qui nous paraissent être de longues heures interminables, dans ce qui devait être un magasin… c’est un petit conteneur avec un minimum de vivres. En face, une vieille ferme qui fit sans doute office de restaurant un moment se dresse entourée d’arbres, abandonnée.

Elle nous apparaît comme un morceau de paradis, une oasis de fraicheur, et ce n’est pas une illusion ! Nous achetons des œufs, du pain, de l’eau, et nous y précipitons. Nous voilà à l’ombre pour l’après-midi ! Il y a même une source d’eau fraîche…C’est juste avant le lever du soleil, à 4h le lendemain matin que nous repartons, les deux pneus sur la quat’ voies.

Le vent dans le dos, nous roulons. La fraicheur de la nuit nous enveloppe et nous pousse de l’avant. La lumière d’or perce les rares buissons du désert, le soleil se lève dans toute sa gloire, nous pédalons de plus belle ! Nous nous sentons invincibles : aujourd’hui est une journée idéale, nous arriverons ce soir à Boukhara, et braverons la chaleur !

Tssing ! Tssing ! Clac ! Tout à coup, un claquement résonne. On tord le cou.

La roue de Jaroslav ! Deux rayons se font la belle, la roue complètement… voilée, et voilée… jusqu’au point où elle ne tourne plus.

Nous levons les yeux vers le ciel, les cheveux au vent : pourquoi cela arrive toujours au beau milieu de rien ?…

À bientôt, et avec un peu de chance, dans quelques coups de pédales !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY-SA 2.0

DOSSIER - À vélo, entre les lignes : visiter des librairies, de Paris à Oulan Bator