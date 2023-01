150e anniversaire de la naissance de Colette : rendez-vous avec l'Histoire

La première remonte à 1984, 30 ans après sa disparition : c’est Lettres à sa fille de Sido, précédée de Lettres de Colette. Des proches de Colette, des spécialistes ont participé à cette édition : Bertrand de Jouvenel, Jeannie Malige, Michèle Sarde, qui signent chacune et chacun une préface.

Ces correspondances avaient en commun d’être inédites. Mais les éditions des femmes, attachées dès leur origine aux recherches sur les relations mère-fille, et à l’étude des sources d’une « écriture femme », les ont publiées en priorité, levant ainsi un de ces refoulements fréquents dans l’histoire littéraire.

Elles en ont fait d’entrée un livre de poche, joliment présenté en coffret. On est là dans un univers où l’écriture se fait populaire, tout en offrant un lieu nourrissant pour la pensée.

Pour les éditrices, à lire ces lettres, « on mesure au plus vif tout ce que Colette a pu apprendre de sa mère […]. En elles coexistent la faiblesse émouvante et la force : faiblesse, car Sido, vieillissante, malade, est privée de sa fille qu’elle voudrait voir plus souvent, force car elle sait affirmer ici, et transmettre, une connaissance vitale. Sous l’orgueil, mêlé d’humour, d’une mère évoquant son chef d’œuvre, sous la trame d’un quotidien répétitif, symptomatique ou imprévu, un seul message revient.

Tout, psychologie animale, familiale, humaine et amoureuse, douleurs ou joies de la vie le suscitent : « Tu es toi, comme moi, mais pas comme ta mère. ». Non pas « une paysanne », mais « une femme comme il faut avec un genre particulier ». Une femme, c’est-à-dire quelqu’un « qui est en avance de deux siècles ». Tout cela est dit en incluant toute complicité avec le saphisme de la fille, mais sans s’y réduire […]. En accueillant, aussi, sans complaisance, mais sans l’ombre d’un rejet, les aventures de Colette au music-hall et dans la conjugalité.

De 1905 à 1912, beaucoup de lettres ont été détruites par un frère jaloux :

« Sido créatrice est là, bien que toute possessive, ou peut-être parce que toute possessive, dans sa vive attention à tout ce qui est de femme, à tout processus de naissance. Sido créatrice existe, d’avoir transmis la vivante possibilité d’une interrogation et d’un accomplissement. Sido est là, d’avoir osé formuler, de sa plume déliée, de ses mots simples et aigus, certains traits-femelle. On pourrait dire que Sido précède Colette, l’auteur au prénom-patronyme ambigu ».

Diraient-elles aujourd’hui « autrice » ?

Sido, en tous cas, encourage vigoureusement la vocation de sa fille à l’écriture. Plus tard, Colette reprendra et retravaillera ce qu’elle a reçu. L’histoire célèbre du « Cactus rose de Sido », que l’on retrouvera dans un livre audio publié par les éditions des femmes, éclaire merveilleusement ce trajet : en mêlant intimement l’écriture de sa mère à la sienne, Colette devient une très grande écrivaine de son temps, et du futur.

Elle n’a rien oublié de l’amour de sa mère pour les animaux, les fleurs, la vie, pour le plus grand bonheur de qui la lit. Bertrand de Jouvenel confirme ce lien :

« Quant à moi, ce qu’elle m’enseigna, elle le tenait de sa mère Sido. C’était l’importance de ce qui est la Vie : fleurs, chiens, proches […] Colette me parlait sans cesse de sa mère, de la maison de son enfance. Elle adhérait à l’une et à l’autre de toutes ses fibres […]. Le personnage de Sido marquera d’un sceau étincelant la meilleure partie de son œuvre future. »

En 1985, c’est au tour des Lettres à Moune et au Toutounet (1929-1954) de Colette d’être publiées, inaugurant la nouvelle collection de correspondance de la maison d’édition.

Comme Antoinette Fouque développe sa Bibliothèque des voix initiée en 1980, les éditions des femmes sont prêtes pour d’autres rendez-vous : réaliser des enregistrements de textes de Colette par de remarquables actrices, qui vont être autant de succès, réédités à chaque fois que nécessaire. Plusieurs contiennent un passage lu par Colette elle-même. Ainsi pouvons-nous entendre sa voix, ainsi se poursuit, oralement, le dialogue créatif entre la mère et la fille.

Bibliographie des audiolivres :

Anny Duperey lit La Maison de Claudine, précédé par Ma mère et les bêtes, lu par Colette en 1947 (1981, 2005, 2020)

Edwige Feuillère lit les Lettres à Colette, de Sido, précédées par Sido ma mère, lu par Colette (1983, 2004)

Michèle Morgan lit La Naissance du jour, précédé de Le Cactus rose de Sido, lu par l’autrice (1985, 2004)

Marie-Christine Barrault lit Le Pur et l’Impur (1988, 2007)

Liane Foly lit Dialogues de bêtes (2008)

Anouk Grinberg lit Lettres à Missy (2019), Coup de cœur 2020 de l’Académie Charles Cros

Anouk Grinberg lit La Vagabonde (2020), Coup de cœur 2020 de l’Académie Charles Cros

L’histoire se poursuit, il y aura d’autres rendez-vous avec Colette pour les éditions des femmes-Antoinette Fouque.

Crédits photo © Collection Centre d'etudes Colette. Photo Waléry, 1907

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski