Mettre à jour la lutte contre les fraudes en matière artistique

Particuliers comme institutions ne sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise, sur le marché de l'art. Le 16 décembre dernier, l'arrestation du collectionneur franco-italien Giuliano Ruffini marquait une nouvelle étape au sein d'une affaire rocambolesque. Âgé de 77 ans, l'homme est soupçonné d'avoir vendu à des musées, notamment, de faux tableaux de grands maîtres.

Dans le domaine de la littérature, les exemples sont légion, avec des conséquences plus ou moins importantes. Un des plus récents provient de l'université du Michigan, pas peu fière de détenir dans ses collections un feuillet manuscrit de Galileo Galilei, rien de moins.

La feuille de papier était entrée dans les collections en 1938, grâce au leg de Tracy McGregor, qui en avait lui-même fait l'acquisition en 1934, à l'occasion d'enchères. Soigneusement conservé, le texte de Galilée trônait en majesté... Jusqu'à ce qu'un message du spécialiste Nick Wilding, en mai 2022, ne remette en cause l'authenticité du document.

« Wilding est arrivé à la conclusion que notre manuscrit de Galilée n'était qu'un faux datant du XXe siècle, crée par le faussaire bien connu Tobia Nicotra. Après l'examen des preuves par nos propres experts et une nouvelle étude du document, nous sommes arrivés à la même conclusion », souligne désormais l'université du Michigan sur son site.

Une loi du XIXe siècle

En France, la protection contre les fraudes en matière artistique remonte à une loi du 9 février 1895, dite « loi Bardoux », d'après celui qui la porta au Sénat, l'avocat Agénor Bardoux. Sa proposition, à chaud, découle alors d'un événement récent : Alexandre Dumas fils s'était fait flouer, croyant avoir fait l'acquisition d'un tableau de Jean-Baptiste Camille Corot — en réalité signé par Paul-Désiré Trouillebert. Présentée en 1885 et rapidement adoptée, elle ne sera toutefois promulguée qu'en 1895.

Ce texte plus que centenaire punissait de deux ans d'emprisonnement et de l'équivalent de 75.000 € d'amende « [c]eux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique » et auront « frauduleusement et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui ».

À l'époque déjà, « tout marchand ou commissionnaire » qui aura participé à la circulation et à la vente des faux, « sciemment », peut se voir appliqué la même peine que le faussaire.

Nécessaire mise à jour

Experts du marché de l'art et avocats spécialisés rivalisent de tribunes et discours, depuis des années, pour obtenir une mise à jour plus que nécessaire, semble-t-il. En 2017, la Cour de Cassation proposait ainsi un colloque sur le sujet, dont les conclusions pointaient de manière unanime la nécessité d'une législation neuve.

Jean-Claude Marin, alors procureur général près la Cour de cassation, soulignait dans son discours : « Même si l’expression de “faux artistique” n’apparaît pas en 1895 dans la loi “Bardoux”, il n’est pas douteux que le législateur entendait en faire l’instrument principal de répression de l’activité des faussaires. Toutefois, cette loi, justifiée à l’origine par la nécessité évidente de protéger le marché de l’art face à la prolifération des faux, se révèle aujourd’hui quelque peu inadaptée. »

Bernard Fialaire, sénateur du Rhône, a déposé au Sénat une proposition de loi portant cette réforme législative. Elle propose d'ajouter au Code du Patrimoine un chapitre II bis, lequel punirait de 5 ans d'emprisonnement et 375.000 € d'amende le fait, « en connaissance de cause, de réaliser, présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, un bien artistique ou un objet de collection affecté d’une altération de la vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit, portant sur l’identité de son créateur, sa provenance, sa datation, son état ou toute autre caractéristique essentielle ».

Commettre ces faits de manière habituelle ou en bande organisée expose à des sanctions plus importantes encore, pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et un million € d'amende.

Par cette mise à jour, l'esprit de la loi « Bardoux » serait conservé, tout en étendant ses effets au-delà de la seule signature apocryphe et à toutes les formes d'expression artistique.

La proposition de loi est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, oeuvre de Banksy, Chris Devers, CC BY-NC-ND 2.0