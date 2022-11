États-Unis : Shakespeare, Mark Twain, Batman et les X-Men censurés

La vague de censure américaine ne s'est toujours pas tarie. Portée, à l'origine, par des parents d'élèves conservateurs et des groupes de pression, elle a été politisée par des représentants républicains, gouverneurs, sénateurs et autres candidats à diverses élections.

La censure n'épargne personne

Les livres et les bibliothèques sont les principales cibles de cette vague de censure. Des ouvrages présents dans les établissements de lecture publique ou au sein des établissements scolaires sont pointés du doigt, parce qu'ils évoquent des sujets difficiles comme les violences sexuelles, le racisme, le sexisme et d'autres formes de violences. Diverses lois adoptées dans un certain nombre d'États bannissent des évocations de la sexualité, au prétexte de protéger les enfants.

En réponse, les bibliothécaires font valoir la liberté d'expression et d'information, et mettent en avant leur expertise, pour déterminer à quelle catégorie d'âge convient telle ou telle lecture.

L'État du Missouri, dans le Midwest américain, s'est joint au mouvement de censure avec une loi entrée en vigueur le 28 août dernier. Cette dernière prohibe la mise en contact des mineurs avec des « éléments sexuels explicites » et menace d'une amende et d'une peine d'un an de prison toute personne qui s'y risquerait.

La définition des « éléments sexuels explicites » est suffisamment large pour pousser les bibliothèques et professionnels à censurer les titres de leurs collections. Début septembre, un district scolaire retirait ainsi plusieurs ouvrages, des romans et des bandes dessinées, dont Batman: White Knight, de Sean Murphy et Matt Hollingsworth (traduit par Benjamin Rivière, Urban Comics), et Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons (traduit par Jean-Patrick Manchette, Urban Comics).

Ou encore Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit en France par Anne-Charlotte Husson) ou Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur (traduit par Sabine Rolland, chez Nil).

L'inflation de la censure

De peur d'une action en justice, les districts scolaires pratiquent une autocensure particulièrement assidue. En quelques mois, 11 d'entre eux, dans l'État du Missouri, ont ainsi retiré près de 300 titres de leurs collections, considérant qu'ils pouvaient présenter des « éléments sexuels explicites ».

Parmi les nouveaux titres visés, les bandes dessinées The Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adlard, American Gods, de P. Craig Russell et Scott Hampton, d'après Neil Gaiman, Batman: The Killing Joke, d'Alan Moore et Brian Bolland ou encore X-Men: Age of X de Mike Carey, Clay Mann et Steve Kurth.

En raison des termes de la loi, qui visent les « images [...], photographie, film, vidéo, dessin », les bandes dessinées sont en première ligne : des adaptations d'œuvres classiques ont ainsi été retirées, notamment des textes d'Homère, de Shakespeare ou de Mark Twain. Si la loi entend restreindre sa censure lorsqu'il s'agit de contenus éducatifs ou d'œuvres d'art « sérieuses », les bibliothécaires et administrateurs des districts font du zèle, pour se prémunir, encore une fois, de l'action en justice.

À LIRE: États-Unis : sera-t-il possible d'interdire d'interdire les livres ?

C'est ainsi qu'un manuel de dessin se retrouve exclu, le Complete Guide to Drawing & Painting du Reader’s Digest... Mais aussi plus de 70 ouvrages sur l'histoire de l'art, en raison de nus peints par Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Vincent Van Gogh ou Matisse. Outre Maus d'Art Spiegelman, plusieurs livres d'histoire évoquant l'Holocauste ont aussi été retirés dans le district de Wentzville, en raison d'images « dérangeantes ».

Pour protester publiquement contre cette censure massive d'ouvrages, plusieurs auteurs anglophones ont signé une lettre ouverte, dont Art Spiegelman, Margaret Atwood, Neil Gaiman, Lois Lowry, Roxane Gay, Rupi Kaur et Alison Bechdel (auteurs et autrices dont les œuvres sont d'ailleurs victimes de la censure aux États-Unis). Il est possible de souscrire à cet appel contre la censure à cette adresse.

via CBR, Jewish Telegraphic Agency

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Photographie : illustration, Kennedy Library, CC BY-NC 2.0