Diane de Selliers, “une quête de perfection

Nous vous accueillons, Madame, avec un plaisir non dissimulé sachant que vous ne recherchez pas la gloire, mais la perfection et l’excellence, uniquement motivée par l’aspiration à l’accomplissement que par l’ambition. C’est en hommage à cette passion qui vous guide et vous anime que nous sommes honorés de vous introniser aujourd’hui au sein de notre Confrérie.

Enfant, vous vous rêviez exploratrice. Au-delà des territoires, votre soif de découvertes s’étend aux civilisations et aux textes fondamentaux qui les ont portées.

Vous êtes éditrice dans le plus noble et beau sens de cette mission. Vous ne recherchez pas les tirages à 6 chiffres, mais votre trait de génie est d’illustrer ces textes par de grandes œuvres de l’Histoire de l’Art. Et c’est ainsi que naît, en 1992, il y a 30 ans, votre maison d’édition parisienne avec pour première publication Les Fables de La Fontaine », illustrées par 275 planches en couleurs d’après Jean-Baptiste Oudry, célèbre peintre animalier du XVIIIe siècle.

À LIRE: Quand Fragonard illustrait les Contes licencieux de La Fontaine

Un succès immédiat qui sera suivi deux ans plus tard par les Contes de La Fontaine illustrés par Fragonard et La Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli. Ensuite, au rythme d’un titre par an, est née la collection « Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres », 30 livres-écrins, au rythme d’un par an : L’Illiade, L’Odyssée, La Divine Comédie, Don Quichotte, La Genèse, Les Contes de Perrault, Alice au pays des merveilles, entre autres...

Cette quête de perfection, que vous atteigniez à chaque sortie annuelle, repose sur la manière si particulière de fabriquer un livre dont vous seule semblez détenir le secret : faire comme si c’était l’unique, le dernier, le plus important. Une liberté identitaire à laquelle vous n’avez jamais renoncé et qui vous a conduit jusqu’aux origines scripturales de l’humanité avec la récente publication de l’Épopée de Gilgamesh illustrée par les bas-reliefs et les sculptures mésopotamiennes.

Parmi vos prouesses les plus réussies et emblématiques, impossible de ne pas évoquer la publication titanesque du Rāmāyana en sept volumes, l’épopée fondatrice de l’hindouisme, illustrée par plus de six cents miniatures indiennes allant du XVIe au XIXe siècle.

Vous allez jusqu’au bout de ce que vous entreprenez, et avez toujours aimé relever des défis. Championne de Belgique de ski et pressentie pour les Jeux olympiques d’hiver, vous avez rencontré Jean-Paul II en audience au Vatican, avez été félicitée par le couple impérial japonais, élevée au rang de Chevalier de la Légion d’honneur par Jacques Chirac, féru lui aussi de culture japonaise, ou encore décorée des insignes d’Officier d’Arts et des Lettres remises par Frédéric Mitterrand…

Par ailleurs, vous avez créé une Fondation, « L’Institut Diane de Selliers pour la recherche en histoire de l’art », qui met une riche iconographie à la disposition de nombreux chercheurs.

Toutes ces qualités et ces talents méritaient amplement d’être reconnus par notre Confrérie et c’est un honneur pour nous de vous y accueillir sous nos applaudissements et notre respectueux hommage.

