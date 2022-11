FIBD 2023 : “Nous sommes les héritiers d’une démarche culturelle”  

Tout débute sur l’air d’On savait (devenir grand), de La grande Sophie, et d’un dessin d’Akissi réalisé en direct par Mathieu Sapin, révélé dans les différents écrans qui ont entouré la salle ovale. La 50e édition du festival, qui se tiendra du 26 au 29 janvier, se profile à l’horizon, et Franck Bondoux pose deux questions : « Qui sommes-nous ? » et « Où allons-nous ? » Selon ce dernier, la manifestation se caractérise avant tout par son engagement « dans un combat ordinaire, sans fin, pour la légitimation de la BD ».

« Nous regardons vers la jeunesse »

Il l’affirme : un combat gagné. Ce qu’illustre la présence, pour moitié, des œuvres du genre au sens large, dans la salle ovale de la BnF Richelieu, rappelle Laurence Engel, présidente de la BnF. Elle se dit elle-même « engagée dans un travail de visibilisation de la BD ». La bande dessinée est entrée au Louvre, au Centre Pompidou, au Grand Palais, au Musée des confluences de Lyon... Et récemment au Collège de France par l’entremise de Benoît Peeters. Le 9e art est à présent considéré par les pouvoirs publics, les enseignants ou encore les parents. À côté, Franck Bondoux évoque le rôle de « médiateur » du festival entre les titres et le public.

Certes, le FIBD a historiquement participé à la respectabilité de la bande dessinée, mais comment se renouveler, alors que le secteur subit d’importantes évolutions ? En 2021, développe Franck Bondoux, le chiffre d’affaires de la BD numérique au niveau mondial a dépassé celui de l'imprimé. Transformation des modes de consommation, mais également des mœurs, qu’il faut prendre en compte : « Nous ne ferons pas entrer les jeunes dans la BD au XXIe siècle comme au XXe », résume-t-il.

Le dessinateur Mathieu Sapin en action. ActuaLitté.

Le délégué général du Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême est formel : « Il faut changer les méthodes de travail. » En conséquence de toute cette réflexion, cette édition, « pensée comme la première pierre d’une nouvelle ère », renforce le quartier jeunesse et manga. En parallèle, des formats originaux seront proposés dans les nouvelles chaînes Twitch et TikTok de la manifestation, créées pour l’occasion. En outre, des podcasts accompagneront certaines expositions. Enfin, le FIBD a choisi de ne pas monter de grande expo rétrospective : « Nous regardons vers la jeunesse », résume Franck Bondoux.

Le Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême est également un éminent marché international des droits. Cette année, il accueillera 35 pays, parmi lesquels une importante délégation canadienne et coréenne. Place des halles d’Angoulême, des planches originales seront présentées, avec la présence de maisons de vente.

Trois grands mangakas à l’honneur

L’édition 2023 du FIBD fera la part belle à trois grandes figures du manga, sur trois générations : Hajime Isayama, Ryôichi Ikegami et Junji Itō. Le premier, âgé de 36 ans, est célèbre pour sa série L’Attaque des titans, écoulée à près de 6 millions d’ouvrages en France et 30 millions à l’échelle mondiale. Une exposition, De l’ombre à la lumière, présentera son travail.

Le suivant, Ryôichi Ikegami, a traversé l’histoire du genre japonais à partir de la fin des années 60, pour une longévité hors norme. Cet « artisan » du manga qui « illustra ses fantasmes », nous décrit Fausto Fasulo, directeur artistique adjoint de l’événement, offrira une masterclass, sachant que l’artiste se fait rare à l’étranger. Enfin, l’ancien prothésiste dentaire devenu un des importants mangakas de l’horrifique des dernières décennies, Junji Itō, se révèle dans une exposition « immersive ».

Fausto Fasulo a été accompagné, pour la présentation des différentes expositions de l’édition 2023, de Julien Misserey et Sonia Deschamps. Parmi la large programmation du festival menée par le trio, les curieux pourront notamment découvrir une exposition autour de la lauréate du Grand Prix du FIBD 2022, Julie Doucet. En parallèle, une « Worldwide comics explosion » mettra en valeur « 10 talents émergents de la BD internationale », afin de leur mettre « un coup de projecteur ».

6 thématiques pour 6 voyages dans l’œuvre du Grand prix 1988, Philippe Druillet, au Musée d’Angoulême et sa chapelle mitoyenne, et une carte blanche offerte au Prix révélation de 2009, Bastien Vivès, au Musée du papier, devraient contenter les passionnés de la BD. L’auteur de Polina y dévoile son « art en train de se faire ».

Les curieux pourront aussi découvrir une exposition consacrée à la couleur et les coloristes, ou encore autour de Marguerite Abouet au quartier jeunesse. Son œuvre phare, Aya de Yopougon, réalisée avec Clément Oubrerie et éditée chez Gallimard, sera, entre autres, mise en valeur.. Rencontres, ateliers, concert dessiné et autres réjouissances achèvent un riche tableau.

Le Prix Goscinny 2022, Jean-David Morvan, aura également le droit à son événement qui mettra notamment en scène les relations avec la scénariste Madeleine Riffaud et le dessinateur Dominique Bertail, avec qui il a accompli l’album lauréat, Madeleine, Résistante, édité chez Dupuis.

Article coécrit avec Barbara Fasseur.

Crédits : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)