En 2023, la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

FIBD23 — Le Festival d'Angoulême dévoile la Sélection des albums en lice pour le Fauve de la Bande Dessinée Alternative 2023. On entend par bande dessinée alternative, l’édition aussi bien de petits magazines, plus communément appelés fanzines, que de revues de bandes dessinées ou de collectifs édités par et pour des passionnés de bande dessinée.