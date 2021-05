Fausto Fasulo nommé directeur artistique adjoint du Festival d'Angoulême 

Animateur et partenaire de l'Espace Manga du Festival d’Angoulême depuis 2018, il collabore aussi avec la Maison de la Culture du Japon. Auteur d'une centaine d'entretiens avec les personnalités parmi les plus importantes de la bande dessinée nippone, il milite pour une vision nourrie et éclairée de celle-ci, et travaille autour des connexions esthétiques entre le manga et les différents arts – cinéma, littérature, photographie… – dans un souci de réflexion globale sur la culture populaire et toutes les influences qui l'irriguent.

Désireux de porter la voix des artistes asiatiques au plus large public, Fausto Fasulo souhaite affirmer cette volonté de partage et de recherche au sein du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.

Ainsi, sa nomination s’inscrit dans une continuité à double titre. Tout d’abord celle de l’accord de partenariat qui unissait l’événement à la revue ATOM, partenariat qui sera développé, Fausto Fasulo étant déjà aux côtés du Festival depuis 2018. Il était alors en charge de la production des contenus culturels et des animations de l’Espace Manga / Manga City.

Ensuite, elle vient également réaffirmer la volonté du Festival de promouvoir toutes les formes de bande dessinée en son sein, et notamment le manga, qui suscite un intérêt exceptionnel chez le public français depuis maintenant plusieurs années. Il s’agit par conséquent pour l’événement de poursuivre la mise en avant, affirmée au cours des dernières éditions, de la place donnée à cette expression artistique unique, en tenant compte de ses mutations et de sa capacité d’interactions avec d’autres médiums.

Le traitement du manga à Angoulême reposera ainsi sur une approche fédératrice et exigeante, caractéristique de l’identité de la manifestation depuis son origine.

Le Festival poursuivra sa mission culturelle de présentation et la révélation de talents à travers l’invitation d’auteurs et autrices incontournables, ainsi que l’organisation d’expositions et de rencontres avec le public.

Une convivialité amplifiée au sein du Manga City, où le public pourra retrouver les principaux éditeurs français, mais également découvrir les autres acteurs majeurs de la bande dessinée asiatique (Corée, Taïwan, Hong Kong…), participer à des ateliers de création, et assister à de nombreux débats autour des grandes thématiques qui traversent le manga et la bande dessinée asiatique d’hier, d’aujourd’hui et de demain.



Cette ambition repose sur une volonté de renforcement des liens avec les éditeurs français et asiatiques, dans le cadre de projets partagés participant à la mise en valeur d’une richesse culturelle sans cesse renouvelée et plébiscitée par le public.

Crédit photo : Fausto Fasulo © DR