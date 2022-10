FIBD 2023 : Ryôichi Ikegami, Junji Itō et Hajime Isayama à l'honneur

Sans surprise, la grande popularité du manga rejaillit sur le programme du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Quelques jours après l'annonce de la venue de Hajime Isayama à l'occasion d'une exposition L'Attaque des Titans, le festival avance quelques précisions.

Seront ainsi réunies une centaine de planches originales couvrant l’intégralité du manga, mises en scène par l'Agence Luxar, qui offriront « une exploration graphique et thématique d’une œuvre résolument vertigineuse », où les changements d'échelle sont légion. Le commissariat de l'expo est assuré par Fausto Fasulo.

Autre rendez-vous très attendu, celui donné avec Junji Itō par le FIBD et Mangetsu, un de ses éditeurs français. « Dans l'antre du délire » proposera de découvrir l'œuvre de ce mangaka maitre de l'horreur « dans une atmosphère rappelant celle des maisons hantées de fêtes foraines japonaises, découpe en quatre actes le petit théâtre de l’horreur de Junji Itō ».

Si l'Agence Luxar dirige encore la scénographie, le commissariat a été confié à Stéphane Dumesnildot. « L’Antre du délire abordera ainsi les grands thèmes chers au mangaka : les terreurs domestiques avec les monstres qui hantent les maisons et familles japonaises ; les légendes urbaines et folkloriques qui l’inspirent ; les univers en folie chargés de ses célèbres spirales hypnotisantes et incontrôlables qui dérèglent la société », précise l'organisation du festival. Tomie, un des personnages les plus iconiques de l'œuvre d'Itō, aura droit à une section spéciale...

À LIRE: Premières images pour l'adaptation animée des contes macabres de Junji Itō

Le mangaka sera également présent à Angoulême, dans des conditions qui n'ont pas encore été précisées... Une masterclass ouvrira aussi une fenêtre sur les coulisses de ses créations.

Enfin, Ryôichi Ikegami, vétéran de l'industrie, fera aussi le déplacement au FIBD : il est connu pour les manga à succès Mai, the Psychic Girl, Crying Freeman et plus récemment Trillion Game (avec Riichiro Inagaki, traduit par Akiko Indei et Pierre Fernande), publiés par Glénat. 200 planches originales proposeront « une plongée dans la virtuosité graphique d’Ikegami ».

« Le premier axe de cette rétrospective révèle son sens aigu de la composition, depuis ses premières publications alternatives jusqu’à ses séries récentes. Un second axe présente ses collaborations les plus marquantes (avec Sho Fumimura pour Sanctuary, réédité en septembre dernier, avec Buronson pour Strain ou encore Heat ; avec Kazuo Koike pour, entre autres, Crying Freeman ; avec Tetsu Kariya pour Otoko gumi, avec Riichiro Inagaki pour Trillion Game etc.), qui sont toutes le signe d’une œuvre absolument unique, ancrée dans le récit de genre pour adultes », annonce le FIBD.

Le commissariat est coassuré par Léopold Dahan et Xavier Guilbert, sur une scénographie de Roman Gigou et Marine Brunet.

Photographie : Ryôichi Ikegami (Otoko Ozora ©Ryoichi Ikegami・Tetsu Kariya/Shogakukan), Junji Itō (©JI Inc./Asahi Shimbun Publications Inc.)