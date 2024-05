Cap sur l'Entremonde : pour gagner les Indes, passez par Amiens

Ah, l’art délicat de la scénographie, dont les Rendez-vous de la BD d’Amiens ont fait un véritable art, hautement maîtrisé. Une fois encore, le festival offre aux visiteurs de quoi se régaler, avec une immersion dans l’univers marin – si, si, Amiens est proche de l’Océan. En tout cas celui qui mène aux Indes, tel que le navigateur génois l’imaginait.

En route pour l'inconnu...

C’est littéralement dans un navire reconstitué, en grande partie, que l’on accompagne Ana et Domingo dans leur quête initiatique. En 1492, aux Îles Canaries, Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires accostant au port de Las Palmas. Lorsqu'ils chargent le Santa Maria, ils sont emportés dans la célèbre expédition de Christophe Colomb, en route vers les Indes.

Mais dans cette version de l'histoire, la Terre est plate – eh oui ! Parvenus aux chutes du bout du monde, ils basculent dans un univers fantastique peuplé de pirates en tous genres : l'Entremonde. Un monde aux multiples facettes, où d’étranges créatures surgissent. Un parcours coloré, drôle et détonant pour petits et grands, concocté par Sophie Mille, Virginie Caron Mennemar, Ninon Berthe & Timothée Boucher.

De la vie à bord du bateau, au mystère des cartes, en passant bien évidemment par les différentes îles de l’Entremonde et des personnages qui le peuplent, chaque espace thématique mettra à l’honneur le travail des auteurs, leurs inspirations, leurs techniques, pour un résultat bluffant.

On parcourt depuis le pont du navire jusqu’au cachot, en passant par l’incontournable et redoutée cabine du capitaine : le quotidien des marins, tels que les auteurs les ont imaginés… et bien entendu, les îles de l’Entremonde à découvrir.

Marc Dubuisson, pour son scénario, a largement puisé dans les récits de piraterie, intégrant des notes de fantastique pour donner à cette épopée maritime une saveur bien iodée et piquante. Le tout porté par des dialogues savoureux. De son côté, Cy donne superbement corps et couleur tant aux personnages qu’aux lieux parcourus, les uns comme les autres, croquignolesques.

Au cours de la visite, on explore ainsi leur travail, leur collaboration, leurs influences respectives et leurs techniques. Les magnifiques originaux de Cy, offerts (mais uniquement au regard), réalisés en couleur directe, sont d’autant plus impressionnants dans ce cadre…

Avec en prime une recette de cocktail, le Feu coco – sans alcool, mais les amateurs trouveront certainement les liqueurs à même d’épicer l’ensemble. Au menu, ananas, citron vert et lait de coco… Hisse et Oh !

L'aventure vous attend, option air du grand large et embruns, à compter du 1er juin et jusqu'au 23, à la Hall Freyssinet d'Amiens.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

