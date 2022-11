Gregory Laurent reprendra la tête de la Foire du livre de Bruxelles 2023

Le conseil d’administration et l’équipe de la Foire indiquent ainsi que Gregory Laurent sera le nouveau Commissaire Général de la Foire du Livre de Bruxelles à partir de janvier 2023.

Ce dernier connaît bien l’asbl pour avoir été son commissaire durant cinq ans, de 2015 à 2020, année de la dernière Foire du Livre à Tour&Taxis avant le confinement. Durant ces cinq années, Gregory Laurent et le Conseil d’administration ont, de concert, instauré l’accès libre à la Foire, développé un large programme professionnel à dimension nationale et internationale, et mis sur pied “Objectif Lire”, un tout nouveau programme de promotion de la lecture. Enfin, en 2020, ils ont mis en œuvre la rémunération des auteurs et des autrices pour les rencontres organisées par la Foire.

Une nouvelle dynamique a été insufflée à l’asbl Foire du Livre de Bruxelles de 2020 à 2022 avec Marie Noble, malgré plus de deux années difficiles. Forts de ce travail de repositionnement, Gregory Laurent, toute l’équipe de la Foire et le conseil d’administration ont pour objectif d’inscrire de manière pérenne l’asbl en relevant les défis suivants :

• permettre à toute la filière du livre, des auteurs.rices aux lecteurs.rices en passant par les éditeurs.rices, les distributeurs.rices, les traducteurs.rices et les libraires de se retrouver à Tour et Taxis, du 29 mars et 2 avril prochains, pour un moment de fête autour du livre

• continuer à développer, tout au long de l’année, les activités de l’asbl et notamment le projet sociétal autour du livre, en renforçant les axes d’Objectif Lire

• inscrire l’action de la Foire dans le contrat de filière du livre signé le 23 septembre dernier

• impliquer davantage les jeunes et le milieu associatif dans la co-création des activités de la Foire.

La Foire du Livre de Bruxelles pourra également compter sur l’expérience acquise par Gregory Laurent comme directeur du Service culturel de l’ULB depuis 2019, au sein duquel il a notamment mis sur pied plusieurs grandes expositions : Musée temporaire du confinement, Witches ou encore Imagine Cultures.