Marie Noble quitte la direction de la Foire du livre de Bruxelles

« Durant les deux ans et demi à la tête de l’asbl Foire du Livre de Bruxelles, j’ai eu la chance de pouvoir expérimenter de nouveaux formats, de créer de nouveaux moments autour du livre et, grâce à une formidable équipe et à un Conseil d’administration très ouvert et à l’écoute, de remplir la mission de l’asbl : fédérer pour faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics, y compris les publics éloignés », explique Marie Noble.

« Ces années ont été chahutées par une crise mondiale sans précédent. Malgré cela, l’asbl est aujourd’hui bel et bien sur pied, avec un lot extraordinaire de projets novateurs à son actif, en co-création avec les éditeurs, les auteurs et les partenaires. J’ai présenté un bilan moral et financier positif en fin d’exercice ainsi qu’un budget prévisionnel à l’équilibre pour un projet d’avenir solide avec une équipe de professionnels. La prochaine Foire du livre de Bruxelles se tiendra du 30 mars au 2 avril 2023 à Tour et Taxis. »

« Forte de cela, j’ai aujourd’hui décidé de me concentrer sur d’autres projets artistiques et culturels, entre autres à travers les activités de mon asbl STATION. »

Tanguy Roosen, président du CA de la Foire du Livre de Bruxelles, ajoute : « Le conseil d’administration et moi-même tenons à remercier chaleureusement Marie Noble pour ces accomplissements. Sa créativité, son dynamisme et sa force de conviction nous ont permis de traverser ces périodes d’incertitude et de maintenir l’asbl à flot. Nous sommes fiers du travail accompli par toute l’équipe durant ces dernières années.

Aujourd’hui, nous sommes rassurés par les éléments financiers et la gestion de la Foire de Bruxelles et confiants en l’équipe en place, dans son travail futur, dans l’image de la Foire en Belgique et à l’étranger, dans les relations fructueuses avec les éditeurs, dans les nombreux projets au service du livre pour 2022-23, et heureux de compter sur de nouveaux partenaires.

Nous souhaitons bon vent à Marie dans ses nouvelles aventures et envisageons déjà de futurs partenariats. L’équipe de la Foire, le conseil d’administration et moi-même restons sur le pont pour assurer le suivi et la bonne marche des opérations pour préparer la belle fête du livre au printemps prochain. »

crédits photo : Foire du livre de Bruxelles