Avec Andreï Kourkov, l'Ukraine, autre pays à l'honneur du festival LEC

Le festival ne s'y trompe pas : l'Ukraine devait bien être l'autre convive à l'honneur. En témoigne le double lauréat du Prix du livre Mieux comprendre l'Europe, la deuxième fois en 14 ans d'existence. Ce dernier sacre Gilles Grin pour Construction européenne, la révolution d’un continent édité par la fondation Jean Monnet qu'il préside, ainsi qu'Alexandra Goujon, politologue française spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine, pour un ouvrage sur... l'Ukraine donc.

Ukraine ou le désir de liberté

Et de concert avec Andreï Kourkov, sur scène, de rappeler que la longue histoire de l'Ukraine ne doit pas se confondre avec celle de son voisin moscoviste, soviétique puis russe et que ce peuple cherche, presque depuis toujours, la liberté.

L'Ukraine : de l'indépendance à la guerre est publié par la maison Le Cavalier Bleu au sein de la collection Idées Reçues. Ces idées reçues, c'est justement ce que l'autrice cherche à combattre. « En France, on a eu tendance à adopter l'historiographie russe et soviétique. Alors que l'Ukraine a une histoire longue, riche, loin de la Russie. Kiev a été construite au IXe siècle, alors que Moscou n'était qu'un village. »

Indépendant depuis 1991, l'État connaît sa plus longue période sans domination. C'est comme si le peuple variait, dans toute son histoire, d'un asservissement à l'autre. En 1737, Voltaire parlait d'une Ukraine « qui a toujours aspiré à être libre. Étant entourée de la Moscovie, des États du Grand Seigneur, et de la Pologne, il lui a fallu chercher un protecteur, et par conséquent un maître dans l’un de ces trois États ».

Le premier maître choisi fut la Pologne, « qui la traita trop en sujette ». Le peuple cosaque se tourna alors vers la Moscovie. Cette dernière « le gouverna en esclave autant qu’elle le put ». Ces citations du philosophe des Lumières ont le mérite de souligner qu'il existe une conscience de l'Ukraine. Une réalité assez lointaine du mythe des « peuples frères » relayé par le Kremlin.

Russie et Russification

Cette domination, Andreï Kourkov l'a bien connue. Né en Russie, il grandit à Kiev et est notamment l'auteur du Journal de Maïdan. Ce récit narre les événements de la révolution de Maïdan de 2014, un soulèvement de la population civile à la suite du refus du gouvernement de signer un accord d'association avec l'Union européenne au profit de la Russie. « Un moment de réappropriation de l'identité ukrainienne », estime l'écrivain.

L'empire russe, puis l'URSS, auront longtemps étouffé les aspirations nationales de l'Ukraine. Une stratégie qui passait notamment par la langue. « Dans ma jeunesse, les années 1970, les gens qui parlaient ukrainien étaient considérés comme des nationalistes ou des paysans. J'ai appris la langue de mon pays à 14 ans, dans un cours non-obligatoire. Par curiosité. Mais j'ai grandi avec l'idée que l'on ne fait pas de la grande littérature avec ce langage. »

Alexandra Goujon précise : « Sous réserve d'amitié entre les peuples, l'Ukraine a progressivement abandonné sa langue. D'autant aujourd'hui, Poutine l'instrumentalise. Il assimile les russophones comme ses compatriotes alors que les deux n'ont rien à voir. » Ironie de la situation, les romans d'Andreï Kourkov sont tous russes.

Incapable d'écrire

Pourtant, depuis l'invasion, Kourkov s'estime incapable d'écrire de la fiction. « Pour y parvenir, il faut être dans deux mondes au même moment, savoir fermer la porte de l'un pour entrer dans l'autre. Ce qui est totalement impossible quand, toutes les 30 minutes, on regarde les informations, on prend des nouvelles de sa famille. C'est pourquoi, depuis 10 mois, je n'écris que des articles et des essais autour de la guerre. »

Son dernier ouvrage, Abeilles grises (Liana Levi, trad. Paul Lequesne), raconte l'histoire d'un apiculteur qui décide rester vivre en zone grise, ces territoires entre les positions des deux armées et où les magasins, pharmacies sont déserts. Une parabole sur cet envahissant « grand frère russe [qui] surveille », et plus encore.

Quant à se lancer dans des pronostics sur la fin de la guerre, Kourkov l'évite soigneusement. Il souligne simplement « que son peuple joue sa survie. En Russie, la stabilité est plus importante que la liberté. C'est tout le contraire en Ukraine ».

