L'Union Européenne, la révolution d'un continent 

De 1815 à 1945, on y retrouve l’influence de Bismarck, la mise en place de l’étalon-or, le Traité de 1919, la grande dépression des années 30 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Après la guerre, c’est le temps de la Reconstruction, puis des Communautés européennes et de 1958 à aujourd’hui, les Progrès et limites de l’intégration européenne sont passés à la loupe. Ce dernier chapitre décrit les élargissements de l’Union européenne, les raisons du Brexit et apporte des explications sur les politiques communes de l’UE, la monnaie unique ou le budget communautaire.

L’auteur estime qu’en 71 ans, les Européens ont connu 40 ans de crise ! Mais toutes ces années ont montré une dynamique européenne : on peut ainsi suivre en six cycles les alternances de crises et de relance de la construction européenne en fonction des difficultés internes, du jeu ou des intérêts des États membres ou plus largement de la situation internationale. La dernière crise s’est ouverte en 2005, mais la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les Européens va-t-elle changer la donne ? C’est la question que l’on se pose en refermant le livre.

Ce livre est l'un des deux ouvrages lauréats du Prix Mieux comprendre l'Europe 2022.

