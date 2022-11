Dire le vrai : quel avenir pour L’Ukraine ?

Le nom d’Odessa résonne depuis sa fondation comme celui d’une ville symbole de modernité, de « melting-pot » culturel, d‘échanges et d’ouverture maritime vers l’Europe. L’Ukraine contemporaine ne dément pas le mythe, et ne cesse de progresser vers un idéal de liberté, d’autonomie et de démocratie. L’actuelle invasion russe a fait éclater au grand jour la faculté de résistance extraordinaire du peuple ukrainien.

Résistance sur le front de la guerre, certes, mais aussi résistance d’une aspiration nationale et de ses valeurs. L’Ukraine incarne un enjeu majeur dans la géopolitique européenne et internationale. De son avenir dépendra aussi le nôtre.

On en débat avec Anna Colin Lebedev, maîtresse de conférences en science politique, spécialiste des sociétés post-soviétiques dont le livre Jamais frères ? Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique (Seuil) vient de paraître ; Tetyana Ogarkova, essayiste, journaliste responsable du département international à l’Ukraine Crisis Media Center ; et le philosophe Constantin Sigov, directeur du Centre européen à l’Université Mohyla de Kyiv, grande voix de la révolution du Maïdan qui vient de publier Quand l’Ukraine se lève (avec Laure Man- deville, Talents éditions).

Animé par Sandrine Treiner, écrivaine, autrice du Goût d’Odessa, et directrice à France Culture.

À l’issue du débat, le jeune artiste-interprète folk Felix Shinder, accompagné d’un accordéoniste, nous entraîne en chanson du côté d’Odessa.

Dossier : Festival Un week-end à l'Est : 2022, Odessa de l'espace

Crédits photo : Festival Un Week-end à l'Est