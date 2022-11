Miguel Szymanski, quand le journalisme d'investigation se mèle à la fiction

Quand on lui demande comment l’on quitte le journalisme pour s’inscrire dans la fiction après tant d’années, Miguel Szymanski affirme ne pas s’imposer de telles barrières. La question pour l’écrivain était de retranscrire 31 ans d’investigations et de recherches en un espace fictionnel de 10 jours.

Pour autant, l’auteur explique aussi que la lecture de Château de cartes est très différente en fonction des publics : « Pour un lecteur portugais plus qu’un roman noir, l’œuvre se transformera en réel roman à clé qui parle de faits et de personnages réels. » Et d'étayer : « Dans ce livre, j’écris sur un banquier déchu qui meurt à la fin. Celui qui m’a en réalité inspiré quand j’ai écrit ce livre – voilà quatre ans –, s’est pendu il y a six mois… » Se pose alors une autre question : la littérature se nourrit-elle de la vie, ou est-ce le processus inverse ?

Mais alors, pourquoi avoir choisi le roman policier ? Finalement pour Miguel Szymanski, le choix n’en était pas un. Tant ses recherches que sa carrière de journaliste l'ont immanquablement mené au roman noir. « Tout dépend de l’histoire que l’on souhaite raconter : avec toutes les informations à ma disposition, le polar était l'unique option. » Pour l’auteur, une chose est sûre : l’histoire qu'entend raconter l’écrivain définit le type de littérature.

Un héros bienveillant

Principal protagoniste du roman, Marcelo Silva démissionne de son poste de journaliste en Allemagne pour revenir au pays. Son parcours n’est pas sans rappeler celui de Miguel Szymanski. Alors comment est né le chef de brigade ? À quel point est-il semblable ou différent de l’auteur ? Pour le romancier, tout commence par l’imagination. Bien qu'issus de faits et d’enquêtes, « les individus sont tous sortis de mon imaginaire ». Or, dans ce processus de création, il lui fallait concevoir un inspecteur auquel il puisse s’identifier.

« Georges Simenon a donné naissance au commissaire Maigret, Agatha Christie mène l’enquête à travers Hercule Poireau. Il me fallait également produire un personnage très perméable, à même de changer et évoluer avec le temps, au rythme de ses expériences. » Sans que celui-ci n'occupe le coeur du récit, de l’intrigue au dénouement : il n’est pas seul à résoudre les crimes en jeux, apprenant d'ailleurs de ses rencontres. Malgré de nombreux parallèles entre l’auteur et son héros, l'identification n'est pas plus importante. Et pour cause : le journaliste affirme se sentir plus en phase avec le protagniste principal féminin de son œuvre…

Marcelo Silva reste malgré tout central, c’est LE personnage qu’il fallait à Miguel Szymanski pour exposer au grand jour les histoires de malversations et les cas de corruptions qu'il a découverts. « Il doit être incorruptible et honnête, en toutes circonstances. Il peut tout changer : de vêtements, de travail, de femme s’il le souhaite au fil de l’histoire, mais jamais il ne doit se départir de son comportement droit et bienveillant. Et pour cela il fallait qu’il sorte d’une élite, d’un milieu aisé. »

Le dessous des cartes

Une fois le rôle campé, encore fallait-il trier. Que dévoiler ? Que dissimuler ? Pour Miguel Szymanski tout a été écrit dans ce roman avec une grande liberté pour une raison simple : « Je ne me suis pas toujours servi de mon travail en tant que journaliste, je suis aussi un romancier. Quand je prends l’exemple d’un chef d’État corrompu par un dirigeant congolais avec une boîte de diamants, je n’ai pas eu à puiser dans mes enquêtes, mais simplement à m’inspirer d’un cas français très connu ».

Les crimes en cols blancs, mettant en scène une élite politique et financière, sont les mêmes partout dans le monde affirme l’auteur. « La seule différence est dans la signification, la répercussion que cela peut avoir sur la population selon le pays du monde où cela se produit. » Et d’expliquer : « Dans un pays pauvre comme le Portugal commettre ce genre de crime signifie avoir accès à un lit d’hôpital, à un traitement adapté ou alors à en mourir. » Là-bas les crimes en cols blancs représentent bien souvent des affaires qui blessent beaucoup de gens et font couler beaucoup de sang.

Château de cartes est en réalité le troisième livre de Miguel Szymanski, mais c’est bien le premier roman de fiction qu’il rédige. « Depuis que j’ai commencé j’en ai déjà écrit trois et ça veut bien dire que je suis plus à l’aise dans la fiction que dans la non-fiction » s’amuse-t-il.

Au fil de 30 ans de journalisme, Miguel Szymanski a travaillé dans plus de 20 rédactions différentes et il a écrit pour des publics friands de presse économique comme pour un public plus généraliste : « J’ai écrit pour la chaîne franco-allemande ARTE comme pour des journaux sensationnalistes. Trente ans de journalisme avec toute cette variété de public m’ont donné la capacité de savoir directement quoi écrire et pour qui. »

