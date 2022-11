Diffamation et droits l'Homme : Saviano menacé de 3 ans de prison

Roberto Saviano, ces dernières années, n’a jamais refusé une occasion d’invectiver Matteo Salvini — au point que le second avait même remis en cause la protection policière accordée à l’écrivain. Depuis vingt ans maintenant, la mafia napolitaine a décidé de la mort, un jour, de l’auteur de Gomorra (trad. Vincent Raynaud), roman qui dénonçait l’omniprésence de la Camorra, organisation criminelle locale.

Salvini, alors ministre de l’Intérieur, avait fait trembler les murs en suggérant que l’on puisse mettre un terme à cette sécurité. « Il serait gravissime qu’il mette cela en application, en fait. D’ailleurs, on peut effectivement considérer qu’il s’agisse là d’une tentative d’intimidation de la part de Matteo Salvini », assurait son éditeur, Antoine Gallimard, à ActuaLitté.

Et quelque temps plus tard, un certain Andrea Camilleri intervenait dans le débat public : « Je ne veux pas faire de comparaisons, mais, autour des positions extrémistes de Salvini, je retrouve le même consensus que je rencontrais à l’âge de 12 ans, en 1937, autour de Mussolini. »

“Ordures teigneuses et racistes imbéciles”

Avec l’élection de Giorgia Meloni et les alliances politiques — Matteo Salvini ainsi que Silvio Berlusconi, pour Forza Italia — l’extrême droite se taille désormais la part du lion sur l’échiquier politique du Bel Paese. Si la démocratie est plus en danger que jamais, estime Saviano, il étale son indignation dans tous les médias.

ANALYSE- Italie : Tolkien, refuge pour néofascistes et extrême droite

« Je la revendique ainsi que mon plus profond mépris pour ceux qui, face aux naufrages [de migrants], n’estiment pas que la vie humaine prévaut sur toute dérive ou exploitation politique », expliquait-il. Et dans l’émission, Piazza Pulita de décembre 2019, il avait traité tant Meloni que Salvini « d’ordures ».

Des insultes récemment réitérées et développées par « ordures teigneuses et racistes imbéciles », rapporte Informazione. Juste assez pour que soit déclenchée une plainte pour diffamation : refusant catégoriquement de présenter des excuses à l’un ou l’autre, il invoquait d’ailleurs le droit de critiquer par la libre expression les leaders politiques.

Le procès doit intervenir ce 15 novembre — ironiquement, journée mondiale consacrée aux auteurs et journalistes emprisonnés par le Pen International. Pour avoir donc injurié Meloni et Salvini, qui suggéraient que l’on coule les navires de migrants plutôt que de leur venir en aide, le voici poursuivi en vertu de l’article 595 du Code pénal italien. Donc passible de trois années de prison.

Renoncer aux poursuites

Ce 8 novembre, le président du Pen International, Burhan Sönmez, interpellait dans un courrier la Première ministre italienne « pour exprimer de graves préoccupations concernant l’écrivain Roberto Saviano ». Et d’exhorter Giorgia Meloni « à abandonner les poursuites contre lui et faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de soutenir le journalisme d’investigation et les médias indépendants ».

Pour véhément qu’il se montre, Saviano a toujours « exprimé pacifiquement ses opinions ». Et la procédure en cours relève, estime le président du PEN, « de déplorables représailles, une tendance inquiétante en Italie, où journalistes et écrivains travaillent en sachant qu’ils risquent poursuites et emprisonnement pour ce qu’ils disent ou écrivent ».

À LIRE: #CancelCulture : Georgia Meloni et la censure “des chefs d’œuvres littéraires”

Le cas de la diffamation avait été porté par la Cour constitutionnelle qui entendait réviser les lois en vigueur, mais les travaux législatifs ne firent jamais mis en œuvre. En l’état, souligne Burhan Sönmez, les textes s’avèrent punitifis et découragent toute velléité d’investigation, « si nécessaire dans une démocratie saine et opérationnelle. Ils constituent une menace pour la liberté d’expression, inscrite dans les obligations nationales et internationales prises par l’Italie en matière de droits humains ».

Ainsi, le Pen International entend faire savoir que « Saviano n’est pas seul. Nous sommes à ses côtés et continuerons de mener campagne jusqu’à ce que ces accusations de diffamation contre lui soient abandonnées. Et que son droit à exprimer pacifiquement ses pensées soit confirmé une fois pour toutes ».

Les opposants ont rapidement dénoncé une stratégie de victimisation, face à l’injure proférée et soutenue, raillant par là même que le journalisme d’investigation était tombé bien bas, s’il devait s’exprimer de la sorte.

« L’urgence des migrants n’est pas celle d’une invasion, mais celle du racisme : l’urgence des droits de l’Homme. Ceux qui évoquent une invasion ont soit des difficultés à appréhender les chiffres, soit œuvrent en propagandistes anti-immigrés, d’une manière totalement instrumentalisée », analysant pourtant Saviano.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0