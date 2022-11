Meurtres, prison, exil : la violence en Iran

Chaque année, le PEN International attire l’attention sur les écrivains emprisonnés à travers le monde. En 2021, ils étaient encore plusieurs centaines à avoir été incarcérées — en 2020, le PEN recensait en plus « 220 persécutions et attaques avérées contre des personnes qui se servent de leurs mots pour lutter contre les violences sexuelles, faire connaître la vérité sur le Covid-19 et la crise environnementale, promouvoir la justice et l’égalité et bien d’autres combats ».

Ce 15 novembre 2022, la journée de l’écrivain en prison sera reconduite — et le PEN attire l’attention sur quatre auteurs et un collectif de 12 écrivains, attestant d’une situation qui ne s’améliore pas.

Mais le cas de l’Iran devient plus significatif encore, à mesure que la révolte se prolonge. À ce titre, l’organisme diffuse un diaporama concernant les écrivains et journalistes iraniens qui sont actuellement en prison. « La censure en Iran a une longue histoire. Sous le régime du Chah comme après la révolution de 1979, des écrivains, poètes, journalistes, et artistes, ont été attaqués, arrêtés, enlevés, menacés de mort, ou exécutés. … Nombre d’entre eux ont été exilés. »

Une liste hélas non exhaustive de femmes et hommes, parfois même exécutés par le régime en place.

