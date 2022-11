Les femmes face à la guerre, par Kateryna Babkina et Tetyana Ogarkova

Kateryna Babkina est poète, romancière, journaliste, scénariste et dramaturge. Elle est l’autrice de cinq recueils de poésie, de deux romans (dont l’un sous forme d’histoires courtes) et de deux recueils de nouvelles. Elle a également publié quatre livres pour enfants, tous extrêmement populaires en Ukraine.

Son œuvre a été traduite en plusieurs langues et ses poèmes font partie d’anthologies. Ses pièces ont été montées à Kyiv, Vienne et Genève. Elle a été rédactrice pour Esquire Ukraine, Le Monde et Harper's Bazaar.

Ses histoires ont inspiré plusieurs courts métrages. En 2016, l’un des films basés sur l’un de ses scénarios a été présenté à Cannes. En 2021, Kateryna Babkina a remporté le prix Angelus de littérature d’Europe centrale pour My grandfather danced better than anyone.

De son côté, Tetyana Ogarkova est essayiste, journaliste responsable du département international à l’Ukraine Crisis Media Center, une ONG qui a pour mission de faire connaître l’Ukraine aux Européens.

Docteur ès lettres de l’Université Paris XII Val-de-Marne (2007), elle a publié Une autre avant-garde : métaphysique, le retour à la tradition et la recherche religieuse dans l’œuvre de René Daumal et de Daniil Harms (Berne, Peter Lang, 2010). Elle enseigne la littérature comparée à l’Université Mohyla à Kyiv depuis 2006.

