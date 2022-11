La voix des femmes autochones : une parole à entendre

Partout dans le monde les femmes autochtones ont longtemps été ignorées. Très souvent exploitées et discriminées, en tant que femmes et autochtones, elles se sont battues pour gagner leur place et leur reconnaissance.

Alors peut-être est-il temps aujourd’hui d’écouter, d’échanger avec elles et de construire un futur ensemble. La plateforme est un lieu de transmission mémorielle pour les générations futures, un lieu d’échanges et de découvertes pour les générations d’aujourd’hui. C’est une invitation à mieux comprendre le combat de ces femmes dont les idées sont un véritable laboratoire d’idées pour demain. L’expérience doit immerger le spectateur au cœur de la vie de ces femmes, à travers leurs récits de vie et leurs actions au quotidien.

À l’occasion de la sortie du livre la Voix des Femmes Autochtones aux éditions Akinomé, une conférence est organisée à la Fondation des Femmes pour les rencontrer et partager leur laboratoire d’idées. Anne Pastor sera l’animatrice de cette rencontre avec Fatima Tabaamrant, Raissa Amazigh du Maroc, avec le soutien du CCI, Minari Chantal Galenon, présidente du Conseil des Femmes de Polynésie et Samai Gualinga, militante des droits de la nature et des droits des femmes de Sarayaku en Équateur. Réservations à cette adresse.

Partout dans le monde, des femmes autochtones ont toujours été ignorées. Souvent exploitées et discriminées, en tant que femmes et autochtones, elles se sont battues pour gagner leur place et leur reconnaissance. Aujourd’hui, leur manière de penser et d’agir nous interroge, que ce soit sur la question du changement climatique, de l’éducation, de la pauvreté, de la violence sexiste ou des conflits armés.

En soulignant leur importance en 2017, ONU Femmes a ouvert la voie vers une reconnaissance confirmée par la décision de l’ONU de proclamer l’année 2019 comme année internationale des peuples autochtones. Alors, peut-être est-il temps d’écouter, d’échanger avec elles et de construire un futur ensemble.

Anne Pastor est partie à la rencontre de ces femmes et dresse ici le portrait de 25 d’entre elles, qu’elles défendent la cause des Inuit du Québec, des Amérindiens, des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, des Peuls m’bororo du Sahel, des Aïnous du Japon, Maori, Massai, Dayak… etc. Ces femmes sont plus de 238 millions dans le monde et témoignent d’une richesse unique. Un livre leur donne pour la première fois la parole. Leur manière d’être, d’agir et de penser le monde est un laboratoire d’idées pour demain.

En Juillet 2021, Paris a accueilli Beijing+25 le Forum Mondial des Femmes en présence des Femmes autochtones. Aujourd’hui leurs actions sont un modèle de résistance et d’émancipation. Elles nous rappellent qu’il existe une autre manière d’être, d’agir et de penser le monde.

Retrouver La voix des femmes autochtones.