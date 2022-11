La Chine me met de bonne humeur”

Mes premiers pas il y a plus de 20 ans, m’ont mise immédiatement de « bonne humeur » et je me suis souvent demandée pourquoi je me sentais si bien lorsque j’arrivais à Pékin ?

Comment cette Chine qui suscite chez toute une partie du monde et de l’opinion publique une « mauvaise humeur », fait-elle naître chez moi des sensations positives : une plus grande disponibilité aux autres, un rapport au temps plus apaisé, l’envie d’entreprendre, avec en arrière-plan, l’acceptation de ne pas tout comprendre.



La vie offre parfois des évidences physiques, affectives et secrètes, qui ne relèvent d’aucune compétence particulière, ces évidences font voir ce qui est là tout près, en soi-même : je me sens bien en Chine, c’est un fait qu’il est difficile d’expliquer en quelques phrases. Je peux l’ignorer, je peux même en avoir honte, les autres s’en offusqueront peut-être, mais c’est là, dans mon cœur-corps, un point de contact heureux entre moi et le monde.

De ces émotions et de ce travail de découverte de l’étranger, j’ai désiré rendre compte à travers le thème de la rencontre amoureuse. Dans mon premier roman L’amour est un thé qui infuse lentement, une Française et un Chinois s’éprennent miraculeusement l’un de l’autre, chacun se met alors en route, sur ce chemin subtil qui invite à se rapprocher sans se confondre.

« Je crois que c’est mon poste d’observation et d’expérimentation de femme vivant depuis vingt ans dans les hutongs, parlant le Chinois, qui entend et comprend ce qui s’y dit qui m’a permis d’écrire ce livre. Je n’aurais certainement pas pu l’écrire si je n’avais pas parlé la langue. J’ai un vraiment pensé ce livre comme un film, comme si j’avais une caméra très légère, très mobile. Pour le choix des lieux à Pékin ce sont des lieux liés à ma vie, je les connais par cœur ! À Paris, j’ai vraiment voulu rendre compte de clichés et de standards de la vie romantique à Paris avec la pointe du Vert Galant, les cafés, les grandes allées où l’on se promène, parce que c’est aussi ce qu’aiment les Asiatiques, ce qu’ils attendent de Paris lorsqu’ils y viennent. Pour l’histoire, je me suis inspirée de faits divers chinois, de nombreuses histoires racontées par des nounous, des chauffeurs de taxi, des hommes et des femmes de tous les milieux que je côtoie en Chine, des jeunes enfants que je voyais jouer au cerf-volant, au ballon à eau dans les rues, riant aux éclats ou parfois pleurant beaucoup... En voyant ces enfants je m’interrogeais parfois sur leurs vies, leurs pensées, leurs destinés et surtout comment ils allaient évoluer. C’est une évolution que je raconte dans ce livre. C’est même une double évolution : l’évolution de la Chine sur plusieurs générations mais aussi l’évolution de deux personnages qui vont se transformer l’un par l’autre, grâce et à cause de leurs différences. »

Philosophe de formation, Christine Cayol partage son temps entre la France et la Chine depuis près de 20 ans. Fondatrice de Synthesis (cabinet spécialisé dans l’accompagnement de grands dirigeants) et de Yishu 8 (maison d’art franco-chinoise), elle aime se servir de l’Art et de la culture pour construire des ponts entre l’Orient et l’Occident. Auteure de nombreux essais, L’amour est un thé qui infuse lentement est son premier roman.