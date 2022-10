Publier n’est pas un droit c’est un devoir

On constate que plusieurs personnes ont eu la même idée au même moment. Mais qu’est-ce qui a donné cette idée ? « Elle a germé dans mon esprit. » Tiens cela se cultive en plus, et c’est bon ? Cela dépend : une idée peut être bonne ou mauvaise, mais malheureusement on ne l'apprend parfois que trop tard. Bizarrement, une idée ne peut avoir qu’une seule couleur : le noir. Il n’existe pas d’idée blanche ou rouge ou verte. Ce qui devient d'ailleurs embêtant, c’est que l’on ne peut pas avoir qu’une seule idée noire à la fois : elles surviennent toujours en nombre.

Heureusement on peut se les changer, pour avoir les idées claires.

Tant qu’une idée subsiste à l’état de pensée, elle demeure inoffensive. Cependant on peut la partager, on peut la dire, on peut la défendre : elle existe, tout en restant immatérielle, dans les esprits.

Nos esprits sont remplis d’idées, à tel point qu’on peut les brasser et en même temps on en manque, on est toujours en train d’en chercher. « Il faut que je trouve une idée... » On demande souvent ainsi autour de soi : « Donne-moi des idées ! » Il ne viendrait à l’esprit de personne de dire : « T’as pas une idée à me vendre ? », non. Sinon certains, rares, seraient très riches : on les connaît tous, ainsi que leurs spécialités : « Tu n’as qu’à appeler ta belle-sœur, elle, elle a toujours des bonnes idées pour les vacances. »

Platon voulait associer la connaissance au monde des idées grâce à la dialectique, car celles-ci dépendent trop de nos sens qui peuvent nous tromper. Pour le démontrer, il imagine des hommes enfermés dans une caverne, qui ne voient le monde que sous la forme d'ombres. L'un d'entre eux sort de la caverne et découvre le monde réel, il accède ainsi à la connaissance. Il n’a alors qu’une envie c’est de retourner dans la caverne pour la partager.

Malheureusement les hommes de la caverne ne le croient pas, le rejettent et veulent même le tuer.

Car il suffit de regarder l’histoire de l’humanité pour comprendre que le monde des idées est plus fort que la connaissance. Les idées politiques et religieuses s’affrontent, car elles sont par essence dogmatiques, elles deviennent des opinions, des idées reçues immuables, incontestables. Et finalement elles aboutissent à des guerres : les hommes s’entretuent, car certains les ont convaincus d'accepter de mourir pour les défendre, ces idées.

Personne ne se bat pour protéger la connaissance parce qu’elle est réelle. Il n’existe pas de guerre du théorème d’Archimède ou de guerre de 100 ans du Boson de Higgs. Au contraire, le monde des idées nous amène à tuer pour faire disparaître la connaissance, quand elle remet en cause les dogmes.

C’est la raison pour laquelle les auteurs sont aussi importants pour l’humanité, car ce sont les maîtres du monde des idées. Ils détiennent des armes redoutables pour les faire passer : l’intelligence, l’émotion et les sentiments. Les idées sont leur matière première, sans elles c’est la page blanche, les mots ne sont que des outils, des moyens. Les auteurs ont un don précieux et ce n’est pas un hasard s’ils sont les premières victimes des régimes totalitaires.

J’ai lu des centaines de livres dans ma vie et des dizaines pour cette Journée du Manuscrit : tous sont différents, mais tous d’une manière ou d’une autre m’ont transmis l’amour de l’humanité, l’admiration de ce qu’est un humain, la conviction que la perfection est là sous nos yeux et l’amer constat que trop d’esprits sont corrompus, poussant à détruire ainsi notre monde.

À LIRE: Entre Algérie et France, la littérature ne suffit pas

La Journée du Manuscrit est une petite volonté simple : dédier une journée tous les ans aux auteurs pour leur dire qu’on les aime, que l’humanité sans eux n’aurait aucun sens. Publier n’est pas un droit c’est un devoir, vous le savez tous ici dans cette salle parce qu’écrire un livre est difficile, long, laborieux. Vous le faites sans attendre la gloire, souvent vous doutez et vous ne savez pas très bien pourquoi vous y consacrez tant d’efforts. Mais finalement vous êtes convaincus que cela a un sens, un intérêt. Et vous avez raison parce qu’en fait, sans le savoir, vous êtes les seuls à défendre l’humanité et à vouloir conquérir les esprits pour la sauver.

Et si La Journée du Manuscrit est soutenue par l’UNESCO, c’est que c’est bien là l’enjeu principal :

« Puisque les guerres commencent dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des femmes que la défense de la paix doit être construite. » Telle est la mission de l’UNESCO créée en 1942 en temps de guerre par les gouvernements des pays européens qui affrontaient l’Allemagne nazie.

Si « la musique adoucit les mœurs » selon Platon, il est aujourd’hui scientifiquement prouvé que la lecture rend plus heureux et en meilleure santé. Alors merci à tous d’avoir écrit tous ses livres, car pour toutes ces raisons vous êtes des bienfaiteurs de l’humanité.

Discours prononcé par Henri Mojon, président des Editions du Net, à l'occasion de l'ouverture de la 10e édition de la Journée du manuscrit francophone. Retrouver la liste des lauréats.