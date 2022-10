À Francfort, Volodymyr Zelensky exhorte à “continuer à lire, à écrire

Olena Zelenska, épouse de Volodymyr Zelensky, sera présente le samedi 22 octobre prochain à la Foire du Livre de Francfort, le temps d'un entretien et d'une visite diplomatique d'un des plus importants événements de l'édition internationale.

L'allocution de son mari, le président Volodymyr Zelensky, diffusée ce jour à Francfort, avait elle aussi un aspect diplomatique évident. En un peu plus de 5 minutes (la vidéo est disponible en fin d'article), le chef d'État a dressé un parallèle entre deux absents de l'édition 2022 de la Foire, l'Iran et la Russie.

« Ils se retirent du domaine de la culture et plus présents sur les lieux où la destruction est de mise », a souligné Zelensky, faisant évidemment référence à l'agression russe de l'Ukraine, mais aussi à la répression des manifestations en Iran, et plus encore à la collaboration militaire entre ces deux pays.

Critiquant « les figures publiques, en Europe, qui suggèrent de “comprendre” la Russie », le président ukrainien a exhorté les auteurs et les éditeurs du monde entier à « écrire, publier et distribuer des livres » pour lutter contre le « manque d'informations » qui permet aux « États terroristes » de manipuler leurs populations et d'en agresser d'autres.

« Quand les citoyens n'ont pas accès au savoir, ils sont plus facilement manipulés par les responsables politiques. Quand les sociétés cessent de se préoccuper de leurs relations avec d'autres nations, les oligarques peuvent agir de manière immorale dans d'autres pays. » Pour lutter contre la désinformation, le président ukrainien a prêché des convaincus : « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire connaitre le nombre de victimes, en lutte pour les droits humains et le respect. »

Cette année, la Foire de Francfort a accueilli gratuitement des éditeurs ukrainiens sur un stand commun, et a réservé plusieurs événements à la situation de guerre au cœur de l'Europe.

