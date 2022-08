Foire du Livre de Francfort 2022 : diversité et pluralité

Du 19 au 23 octobre 2022, la 74e Foire du Livre de Francfort promet de s'engager pour la diversité, la pluralité et la lutte contre les discriminations. Avec l'Espagne en pays invité d'honneur, l'événement devrait renouer avec un déroulement plus conforme aux éditions « pré-Covid ».

La Foire du Livre de Francfort, qui reste un des événements les plus importants pour l'industrie du livre, retrouve des proportions plus fidèles, en 2022, à celles des éditions précédant l'épidémie de coronavirus. Le modèle hybride, adopté en 2021, se retrouve ainsi plus ou moins délaissé pour un retour en présentiel.

La Buchmesse mettra à l'honneur l'Espagne, avec de nombreux événements destinés à mettre en valeur la littérature et les auteurs hispaniques. Pour le pays invité, la Foire devient alors un terrain où vendre les droits de traduction des textes s'avère bien plus aisé.

Parmi les écrivains présents en octobre, le Prix Nobel de Littérature 2021, Abdulrazak Gurnah, mais aussi Leïla Slimani, Donna Leon, Irene Vallejo, Serhij Zhadan, Francis Fulton-Smith, Liao Yiwu, Judith Holofernes, Robert Menasse ou encore Andreï Kourkov.

Les éditeurs français seront de la partie, à travers un stand collectif, tout comme les sociétés d'édition venues des États-Unis, de l'Europe, mais aussi d'Asie, avec le retour, entre autres, des éditeurs chinois, japonais ou encore coréens.

Photographie : la Foire du Livre de Francfort en 2018, ActuaLitté, CC BY SA 2.0