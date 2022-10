La France insoumise avance une loi contre la concentration éditoriale

À l'occasion du 75e anniversaire de l'agence, Magnum Photos et les éditions Caurette publient un beau livre mêlant bande dessinée et photographie. Magnum génération(s) raconte la genèse et les premiers temps de l'aventure de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger et David Seymour, des photojournalistes qui se sont associés pour prendre librement et dignement leur part à la documentation et au témoignage du présent.