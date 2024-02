Marion Boyer devient déléguée à la diffusion et à la lecture au CNL

Dans ses nouvelles fonctions, Marion Boyer aura pour mission de soutenir les éditeurs, promouvoir les librairies françaises ainsi que les librairies francophones à l'international, encourager le développement numérique dans le secteur du livre, et appuyer les associations et bibliothèques dédiées aux publics particuliers.

Elle s'engagera également, pour lutter contre le déclin de la pratique de la lecture, à intensifier les initiatives du CNL visant à favoriser la lecture auprès de divers publics à travers le pays, notamment par des programmes tels que les résidences d’auteurs dans les écoles, les colonies de vacances et les centres de loisirs, le Goncourt des détenus, et le dispositif Mots Parleurs dans les hôpitaux.

Titulaire de diplômes en Sciences Politiques de la Sorbonne et en Sciences Sociales de l'ENS-EHESS, Marion Boyer a dirigé divers cabinets d’élus pendant 13 ans. Entre 2012 et 2018, elle fut directrice de cabinet de l’adjoint à la Culture et Premier adjoint à la Mairie de Paris.

Sa carrière l'a également vue évoluer dans le secteur privé, où elle a occupé des postes de direction en communication, marque et RSE, et travaillé en tant que consultante indépendante. Marion Boyer est aussi diplômée de l’Institut des Hautes Études du ministère de l’Intérieur (IHEMI) en gestion des risques et crises.

Crédits image : Marion Boyer © Zoé Klein/CNL.