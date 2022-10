Vivendi-Lagardère : la balle dans le camp de la Commission européenne

Selon La lettre de l’Expansion, Patrice Gassenbach, avocat en droit de la concurrence, travaillant pour Vivendi, a adressé à la Commission européenne le projet que porte le groupe de Yannick Bolloré. Pour mémoire, la prise de participation à plus de 57 % de Vivendi dans le groupe Lagardère pose quelques problèmes de concurrence.

En effet détenteur d’Editis, concurrent de Hachette Livre (filiale Lagardère Publishing), le groupe doit se séparer de certains éléments. Et dans une récente communication, le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, faisait état d’un projet de cession d’Editis, dans son intégralité.

Un moyen radical d’éviter que Bruxelles n’intervienne dans les affaires en cours — ou, pire, n’impose des méthodes de détourage des entreprises, longues, coûteuses et chronophages. Bon, petit problème, Me Gassenbach, contacté par ActuaLitté, dément formellement être à l’origine de la procédure et plus encore, d’être en charge de ce dossier. En revanche...

Form Co et complétude

Contacté par ActuaLitté, Vivendi se refuse assez logiquement à tout commentaire sur le dossier. Ce qu’un avocat en droit européen nous rappelle toutefois avec malice, « c’est que personne d’autre que la Commission ne fait d’annonce sur ce sujet. La notification en soi sera divulguée par les voies habituelles : le Journal officiel de l’Union européenne ».

Vivendi n’a donc pas notifié Bruxelles, mais selon nos informations, aurait en réalité déposé le célèbre formulaire Form CO – ou Formulaire Co, relatif à la notification d’une concentration. La nuance est de taille à ce niveau de chicane juridique. Ce dernier fournit les informations que les parties doivent communiquer dans le cadre d’une fusion, acquisition ou tout autre cas de concentration – voire le règlement 139/2004. Vivendi serait alors en attente d’une décision de complétude de la part des autorités européennes, qui évalueront l’exhaustivité des éléments présentés.

Au terme de quelques semaines d’analyse — les documents fournis représentent souvent des centaines de pages — la Commission se prononcera sur la complétude du dossier. Dans un délai de 25 jours, elle peut donc autoriser la concentration ou, sous 90 jours au maximum, prolonger ses réflexions pour ouvrir la procédure — une enquête approfondie.

Et là, on entrera dans le vif du sujet… Et les marchés affectés sauront alors à quoi s’en tenir.

Crédits photo : Guillaume Périgois/ Unsplash