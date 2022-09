Editis : le livre coécrit par Guillaume Meurice, “suspendu” ou censuré ?

Expliquer et détailler 200 expressions couramment utilisées, mais à l'origine méconnues, tel était le projet derrière Le fin mot de l'Histoire... Ce dernier bénéficiait d'ailleurs de l'expertise de la linguiste Nathalie Gendrot. Pour apporter un peu de légèreté, se sont ajoutées aux acceptions officielles, les remarques humoristiques de Guillaume Meurice, populaire chroniqueur de la radio publique France Inter.

« Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et torturer nos estomacs avec leurs chips au vinaigre », écrit-il, pour présenter “La perfide Albion” ou « Rien à voir entre la Légion étrangère et la boucherie, donc. Sauf sur un champ de bataille », étaillant ”Tiens, voilà du boudin“. Telle était la teneur des commentaires de Meurice, destinés à faire sourire les lecteurs, parallèlement aux enseignements de l'ouvrage.

Il faudra se contenter, pour l'instant, de l'extrait disponible sur le site de la maison Le Robert pour se faire une idée de l'ouvrage, sa parution ayant été suspendue par le groupe Editis, comme l'a révélé Le Monde ce 13 septembre. « La seule bonne manière d’apprendre. En plus, tout le monde en prend pour son grade… C’est de bonne guerre ! », assurait la présentation de l'éditeur, Le Robert. Vraiment ?

Selon le quotidien du soir, sept phrases ajoutées par lhumoriste ont posé problème aux services juridiques du groupe, mais les médias en retiennent deux : Vincent Bolloré d'une part, et la marque Louboutin de l'autre. Pour le reste, des piques en direction de Deliveroo, du ministère de l'Éducation nationale et autres « personnalités connues », étaient au programme, nous indique la direction de la communication Editis.

Relecture et corrections

Le manuscrit du Fin mot de l'Histoire en 200 expressions décapantes aurait été reçu par les services de la maison Le Robert au mois de juin dernier, avant de passer, comme c'est le cas pour de nombreux textes un tant soit peu sensibles, entre les mains des services juridiques.

Ceux-ci auraient signalés sept formulations de Guillaume Meurice présentant « des risques avérés de contentieux de nature civile ou pénale, au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit et réprime les infractions pénales de diffamation et d'injures », indique Editis. Les deux coauteurs auraient été prévenus dès l'identification de ces expressions, avec une demande de modification. Par qui, et comment, cela demeure trouble.

La date de parution se rapprochant, et celle de l'impression encore plus, Editis a pourtant suspendu les impressions des ouvrages, prenant acte du refus des coauteurs de modifier le manuscrit. Après l'article du Monde, Editis indique assumer « pleinement la décision de suspendre un ouvrage qui n'était pas conforme aux principes directeurs de la liberté d'expression et qui comportait des propos qualifiables de diffamation et d'injure ». La question se pose : qui est aux commandes, et dans quelle intention ?

Interrogé sur la popularité de Guillaume Meurice et le ton acide qu'il emploie sur France Inter sans pour autant être sujet de multiples plaintes, Editis insiste : la différence est notable entre « une entreprise d'édition privée » et une station de radio publique, la première étant plus exposée aux procédures.

Si les sept « petites phrases » incriminées n'ont pas été révélées, celle évoquant Bolloré était associée à « faire long feu ». Donc, ne pas durer longtemps. Ou, comme la revisite l'humoriste : « Expression remplacée aujourd’hui par : révéler sur Canal+ les malversations de Vincent Bolloré. »

Selon le groupe, des corrections permettraient tout de même de publier le livre, si les coauteurs s'y étaient résolus. D'après nos informations, un transfert du livre chez First, maison à la réputation moins « sérieuse », aurait été proposée aux auteurs, moyennant un peu plus de souplesse dans le traitement des textes. Après tout, Le Robert porte la marque du dictionnaire, donc de publications de références, pas nécessairement d’un comique satirique. Erreur éditoriale, qu’il faudrait faire remonter aux origines de l’ouvrage ? Eh bien…

« Charles Bimbenet [l'éditeur du livre, NdR] voulait publier son livre, il a espéré jusqu’au dernier moment que ces 7 citations soient changées », assure cependant le service communication. Nous avons tenté de joindre Guillaume Meurice et Catherine Lucet, la directrice générale des éditions Le Robert/Nathan (et membre du comité exécutif d'Editis), sans succès pour le moment.

Les précédents Bolloré

Editis invoque la diffamation, l'injure et les risques de contentieux, mais difficile de ne pas lire dans cette parution annulée une mainmise du futur ex-propriétaire du groupe. Acheté en 2019 par Vincent Bolloré pour intégrer son groupe médiatique Vivendi, Editis semble désormais promis à la vente, l'homme d'affaires lui préférant le groupe Hachette Livre, qu'il récupère via son rachat du groupe Lagardère.

Le changement de propriétaire d'Editis avait inquiété, en son temps, en raison de la réputation de Vincent Bolloré : le Breton est connu pour son sens aigu du contentieux, démontré à de nombreuses reprises. Citons le procès pour diffamation contre le journaliste Benoît Collombat et l’ancienne directrice des éditions Calmann-Lévy, Florence Sultan, perdu par Bolloré, mais aussi les procédures contre Geoffrey Le Guilcher, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Élodie Guéguen et bien d'autres journalistes.

À LIRE: Le livre politique et sa diffusion distribution, 'une édition dérégulée

Amateur des « procédures baillons », procès qui dissuadent les enquêtes sur ses activités industrielles, Vincent Bolloré a aussi été relié à la disparition des Guignols de l'Info, légendaire émission de Canal +, depuis filiale de Vivendi. Dès 2015, il aurait souhaité la disparition du programme, avant de licencier Yves le Rolland, producteur historique, en 2016. Deux ans plus tard, les Guignols tiraient leur révérence.

Toujours chez Canal, plusieurs documentaires et enquêtes, notamment sur l'évasion fiscale, auraient été déprogrammés à sa demande, selon Jean-Baptiste Rivoire, qui indiquait en 2016 que Bolloré assumait ces décisions, déclarant qu'il ne fallait « pas embêter les partenaires du groupe, attaquer la BNP ou le Crédit Mutuel, c’est débile ».

Le sens des affaires avant celui de la liberté d'expression ? La suspension du livre de Gendrot et Meurice pourrait s'expliquer ainsi, si les personnalités ou entreprises égratignées étaient aussi susceptibles d’être de futurs repreneurs d'Editis. Une hypothèse que le groupe dément.

Départs en vue

« Si nous avions pu sortir le livre tel quel, nous l'aurions fait, vu le temps et l'argent investis. Nous avons vraiment creusé, mais 100 % des consultations, aussi bien de juristes en interne que d'avocats à l'extérieur, aboutissent à la même conclusion », nous assure le groupe. Et de garantir que Vincent Bolloré n'aurait d'ailleurs jamais vu le livre.

L'hypothèse de l'ingérence de Vincent Bolloré se heurte par ailleurs à une fameuse temporalité : celle de la cession prochaine d'Editis par Vivendi. En effet, plutôt que d'affronter les remèdes imposés par la Commission européenne et l'Autorité de la concurrence, le président du directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine a fini par suggérer fin juillet une vente d'Editis, pour ne conserver que le groupe Lagardère.

À l'aune de nouvelle, l'intérêt de s'empêtrer dans une polémique pour préserver l'image d'un propriétaire sur le départ semble bien dérisoire...

Silencieuse, et pourtant impliquée au premier plan, l'éditrice Catherine Lucet, qui dirige Nathan/Le Robert, serait en outre, et selon nos informations, sur le départ. Comme l'a rappelé une affaire récente chez Plon, toujours au sein du groupe Editis, départs et arrivées de cadres supérieurs favorisent les bruits de couloirs et autres fuites dans la presse...