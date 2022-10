Des Pokémon à attraper au Musée de la carte à jouer

Le musée d’Issy possède en effet une importante collection de cartes Pokémon — certaines sont d’ailleurs exposées au sein des collections permanentes. Issues des séries Rubis et Saphir, reconstituées quasiment dans leur intégralité, les cartes les plus rares et les plus exceptionnelles sont présentées au public.

Venues du Japon, les cartes à collectionner Pokémon devinrent un véritable phénomène en France dès leur sortie. Le Musée en possède une collection de près de 600 cartes. Certaines sont visibles dans le parcours permanent, mais une grande partie est en réserve, à l’abri des regards.

Or, à compter de décembre prochain, le musée proposera une exposition entièrement consacrée aux petites bestioles qui ont fait la gloire de Nintendo. On y découvrira également une mise à l’honneur des cartes Magic l’Assemblée — ces dernières ont fait l’objet d’adaptation tant en romans (par Greg Weisman, trad. Sébastien Baert, chez Bragelonne) aussi bien qu’en comics (récemment chez Black River, par Jed MacKay et Ig Guara, trad. Xavier Hanart).

Musée Français de la Carte à Jouer, 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Crédits photo : 5th Luna CC BY SA 2.0