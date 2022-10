Des auteurs dénoncent les “intimidations” de l'édition contre les bibliothèques

Un gigantesque procès se déroule de l'autre côté de l'Atlantique, aux enjeux particulièrement importants. En 2020, quatre groupes éditoriaux, Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons et Penguin Random House, ont porté plainte contre la plateforme Internet Archive. Cette dernière s'est donné pour mission de numériser et mettre en ligne un maximum d'ouvrages, notamment ceux conservés par les bibliothèques publiques du monde entier.

Or, les conditions d'accès à ces ouvrages sont contestées par les éditeurs : Internet Archive propose en effet un accès gratuit à de nombreuses œuvres du domaine public, mais des titres sous droits passent parfois entre les mailles du filet. Par ailleurs, le site a mis en place un système de prêt, sur inscription, totalement gratuit, permettant de lire des titres numériques sous droits, ce qui ne fait pas vraiment les affaires des éditeurs.

Internet Archive met en avant le concept de « prêt numérique contrôlé » : en prêtant des ouvrages selon un système calqué sur celui du livre papier (un nombre limité d'exemplaires en circulation, un seul prêt à la fois), et uniquement des titres possédés au format imprimé par une bibliothèque partenaire, la plateforme resterait dans les clous du droit d'auteur. L'interprétation des éditeurs n'est pas vraiment la même...

Parallèlement aux éditeurs plaignants, l'American Association of Publishers et la Publishers Association, organisations patronales américaine et britannique, ont aussi élevé la voix contre Internet Archive. Et des organisations d'auteurs, l'Authors Guild aux États-Unis et la Society of Authors au Royaume-Uni, ont manifesté leur soutien à la procédure judiciaire.

Les bibliothèques à l'ère numérique

La plateforme Internet Archive est loin d'être acculée : pour commencer, elle travaille avec un certain nombre de bibliothèques publiques, essentiellement anglophones, qui lui confient les ouvrages désherbés des collections à des fins de conservation et de numérisation. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui constituent une bonne partie des collections de la plateforme.

Malgré le soutien des organisations collectives, un certain nombre d'auteurs ont manifesté leur opposition au procès et aux déclarations avancées en leur nom contre Internet Archive. Ils sont plus de 300, dans une lettre ouverte publiée fin septembre, à se dire « dépités par les récentes attaques portées en notre nom contre les bibliothèques par des organisations comme l'American Association of Publishers et la Publishers Association ». D'après les signataires, ces attaques ont bafoué « le droit fondamental des bibliothèques à posséder et conserver les livres », mais aussi « diffamé les bibliothécaires ».

Parmi les signataires, les auteurs et autrices Neil Gaiman, Alok Menon, Naomi Klein, Saul Williams, Hanif Abdurraqib, Lawrence Lessig, Chuck Wendig ou encore Cory Doctorow, mais aussi d'autres artistes, comme l'actrice Alyssa Milano ou la cinéaste Lilly Wachowski.

La lettre ouverte est portée par Library Futures, une organisation non lucrative destinée à défendre et promouvoir l'accès libre aux biens culturels, notamment grâce à la technologie et par le biais des bibliothèques. Sa création, en début d'année 2021, semblait annoncer une réponse au procès Internet Archive, et c'est bien le cas. D'ailleurs, la plateforme faisait partie des organisations à l'origine de sa création.

Les organisations professionnelles évoquées dans la lettre ouverte ont bien sûr répondu, rappelant qu'Internet Archive, à leurs yeux, « n'est pas une bibliothèque » et que le procès « n'avait rien à voir avec le droit des bibliothèques de posséder et conserver des livres ».

Néanmoins, le procès en question aura des conséquences sur le paysage du prêt numérique aux États-Unis. Depuis plusieurs années, la question du prix des licences pour le prêt de livres numériques vendues par les éditeurs aux bibliothèques publiques se pose : les coûts très importants ainsi que l'impossibilité de numériser des ouvrages déjà achetés au format imprimé pèsent sur les budgets des établissements.

Gestion de l'argent public, intérêts privés et conservation du patrimoine se croisent donc dans ce procès où les deux parties échangent leurs arguments depuis plusieurs mois déjà...

