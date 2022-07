Le prêt numérique contrôlé “participe aux missions des bibliothèques

Les actions en référé se sont croisées devant la cour du district sud de New York, chargée de trancher le litige opposant la plateforme Internet Archive aux éditeurs américains, et en particulier Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Penguin Random House et Wiley. Ces derniers reprochent à la bibliothèque en ligne d'avoir mis à disposition des internautes, de manière illégale, des œuvres protégées par le droit d'auteur.

En face, Internet Archive indique avoir appliqué le prêt numérique contrôlé (controlled digital lending, ou CDL), à savoir le prêt d'un exemplaire numérique à la fois, dans les conditions de prêt de l'ouvrage imprimé. Par ailleurs, ce fichier numérique a été créé à partir de la numérisation d'un exemplaire imprimé détenu par une bibliothèque partenaire d'Internet Archive.

Selon la défense développée depuis le départ par la plateforme à but non lucratif, ce prêt numérique contrôlé est strictement conforme au fair use américain, car à visée non lucrative : il consiste en un usage transformatif d'une œuvre et découlant de la doctrine de l'épuisement des droits. « Chaque livre prêté via le prêt numérique contrôlé découle d'un achat d'une bibliothèque, aussi les éditeurs et les auteurs ont-ils déjà reçu une compensation », souligne le mémoire déposé auprès de la cour.

La plateforme affirme que l'action en justice des éditeurs « cherche à implanter un nouveau droit dans la loi américaine : celui de contrôler la manière dont les bibliothèques prêtent les livres ». D'après la défense, « les éditeurs n'ont pas su prouver que le prêt numérique d'Internet Archive, ou tout autre prêt numérique, a conduit à une baisse de leurs revenus ».

Procès au long cours

Internet Archive met même en avant sa bonne volonté, par exemple en ne prêtant pas les œuvres parues il y a moins de cinq ans, même si elles ont été acquises de manière légale par un établissement partenaire — IA reconnait à ce titre des « erreurs humaines », mais récuse à nouveau l'expression « piratage de masse », utilisée par les éditeurs.

La question centrale du procès reste la même, depuis la première plainte de 2020 : qui, des éditeurs ou des bibliothécaires, peut décider de la manière dont les livres numériques sont prêtés ? Aux États-Unis comme dans d'autres pays du monde, dont la France, les maisons d'édition peuvent fixer librement le coût d'une licence de prêt ainsi que ses conditions, pour les bibliothèques. Ces dernières dénoncent souvent des abus de position dominante, avec des tarifs prohibitifs et des limitations problématiques.

Les États-Unis ont récemment assisté à des tentatives de quelques États, qui ont cherché à réguler les conditions du prêt numérique : le Maryland, en première ligne, a vu sa loi retoquée par la justice américaine, car jugée contraire au Copyright Act.

Les deux actions en référé de chacune des parties confirment en tout cas l'option d'un procès au long cours, dont la décision finale aura des conséquences sur l'application du copyright américain...

