Library Futures, un institut pour penser la technologie en bibliothèque

Plusieurs organisations des domaines de la culture, des technologies et des bibliothèques ont formé une coalition pour créer l'institut Library Futures, organisation non lucrative destinée à défendre et promouvoir l'accès libre aux biens culturels, notamment grâce à la technologie et par le biais des bibliothèques.

« Grâce au plaidoyer, à l'octroi de subventions, à l'éducation et à un esprit de communauté, l'organisation s'attachera à répondre aux besoins du XXIe siècle, à prendre en compte les changements et transitions et à établir les règles du jeu entre les éditeurs et le public », indique l'institut.

Les organisations fondatrices sont Authors Alliance, Creative Commons, EveryLibrary, Fight for the Future, Internet Archive, Public Knowledge, Readers First, SPARC, et la Special Library Association.

Au vu des membres de l'institut, on peut parier que sa création est une réponse au procès intenté par plusieurs grandes maisons d'édition à la plateforme Internet Archive. Les éditeurs accusent cette dernière d'avoir illégalement donné accès à plusieurs ouvrages protégés par le droit d'auteur, quand Internet Archive soutient avoir permis aux bibliothèques de mettre en ligne leur collection, au profit de leurs usagers.

Autrement dit, Library Futures devrait désormais faire entendre sa voix dans ce débat...

Photographie : illustration, John Blyberg, CC BY 2.0