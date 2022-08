États-Unis : des livres hors-la-loi et des bibliothécaires menacés

Depuis plus d'un an désormais, les États-Unis sont traversés par des tentatives de censure sans précédent. Dans les bibliothèques publiques ou scolaires, des usagers, mais surtout des parents d'élèves ou des activistes d'organisations réactionnaires signalent des ouvrages, estimant qu'ils ne sont pas adaptés aux enfants ou aux adolescents. Ces choix des bibliothécaires sont ainsi remis en cause, au prétexte qu'ils sont « insultants », « obscènes », voire « pornographiques » parce qu'ils comportent des références sexuelles.

Dans les faits, ces tentatives de censure visent particulièrement les titres évoquant des expériences sexuelles, la liberté de genre, des événements traumatiques liés au racisme ou aux violences sexuelles. De la même manière, les auteurs et autrices qui abordent ces sujets, essentiellement racisés ou appartenant à la communauté LGBT, sont souvent les mêmes.

Citons ainsi L'Œil le plus bleu, de Toni Morrison, Fun Home, d'Alison Bechdel, Gender Queer, de Maia Kobabe ou encore Un palais de colère et de brume (A Court of Mist and Fury, trad. Anne-Judith Descombey) de Sarah J. Maas parmi les titres le plus souvent attaqués.

Si les citoyens portent certaines de ces tentatives de censure, des responsables politiques — républicains, dans la large majorité des cas — et des organisations diverses sont derrière la plupart des initiatives. Le Houston Chronicle a relevé 1740 tentatives sur l'année scolaire 2021-2022, dont 1334 orientées vers des livres comportant des personnages LGBT.

Près de 2/3 de ces tentatives se sont déroulés après l'appel du gouverneur du Texas, Matt Krause, demandant aux districts scolaires de vérifier les ouvrages présents dans les collections des bibliothèques scolaires. Le Houston Chronicle, qui s'est livré à un recensement le plus exhaustif possible des signalements et de leurs suites, indique qu'une large majorité d'entre eux sont le fait de responsables politiques, d'élus ou d'activistes conservateurs.

Une attaque des bibliothèques

Les bibliothécaires américains vivent depuis plusieurs mois dans ce climat anxiogène, où les agressions ne sont pas uniquement dirigées vers les livres. En première ligne, ils se retrouvent sous le feu des menaces d'actions en justice. Coty Wamp, procureure d'un district d'Hamilton County [équivalent du procureur général, mais pour un district, NdR], dans le Tennessee, avait ainsi laissé entendre, dans une vidéo tournée en mai dernier, qu'elle attaquerait en justice les bibliothécaires un peu trop persévérants dans leur défense de la lecture pour tous.

« À un moment, des éléments de certains de ces livres dépasseront les bornes, franchiront une limite criminelle. On appelle ceci une incitation à la délinquance des mineurs », a affirmé la procureure de district. Interrogée sur ses intentions, Wamp a fait machine arrière, indiquant que ses propos visaient « un adulte qui, au coin de la rue, donnerait des ouvrages contenant des descriptions d'actes sexuels à de jeunes enfants », par exemple.

Plus loin, elle précise tout de même qu'elle souhaite « que les bonnes personnes siègent au sein des conseils scolaires ». Ces mêmes conseils scolaires étant généralement appelés à trancher lors des litiges autour d'ouvrages présents dans les collections des bibliothèques des écoles, collèges ou lycées, les « bonnes personnes » pourraient être celles qui reverraient drastiquement le contenu de ces collections.

L'attaque contre les établissements de lecture publique peut aussi s'organiser sur un plan financier. Dans l'État du Michigan, la bibliothèque de Patmos, dans le canton de Jamestown, a perdu une très large partie de son budget après un vote considérablement influencé par un groupe conservateur local, les Jamestown Conservatives. Ceux-ci ont réussi à mobiliser suffisamment d'habitants et à faire voter le retrait des financements locaux de l'institution. Motif : la présence d'ouvrages aux thématiques et personnages LGBTQIA+, que les bibliothécaires ont refusé de retirer des étagères.

245.000 $ annuels ont ainsi disparu, menaçant sérieusement l'avenir de l'établissement. En guise de contre-attaque, d'autres habitants ont ouvert une collecte de fonds, qui a réuni, au moment de la parution de cet article, 140.000 $.

Différentes censures

Aux tentatives de censure, réussies ou non, s'oppose régulièrement le Premier amendement de la Constitution américaine, qui protège le droit d'accès à l'information. Pour l'instant, la justice américaine ne s'est pas encore prononcée sur la légalité de ces retraits de livres, même si des plaintes, dans l'État de Virginie, devraient prochainement lui donner l'occasion de s'exprimer.

Toujours est-il que les districts scolaires semblent prendre la mesure de la gravité des décisions de retrait : dans l'Utah, où une cinquantaine de livres était promise à la disparition pure et simple, le district scolaire est revenu sur sa décision.

L'accès à ces ouvrages sera toutefois réduit, puisqu'ils se trouveront dans une section de la bibliothèque interdite aux mineurs : ces derniers ne pourront y accéder que sur autorisation de leurs parents. Parmi les livres concernés, Pour toujours de Judy Blume (traduction d'Isabelle Reinharez), Lait et miel de Rupi Kaur (traduit par Sabine Rolland) ou encore, à nouveau, les livres de la saga Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas.

Les censeurs font en effet preuve d'une inventivité inversement proportionnelle à leur ouverture d'esprit : en Floride, ce sont des étiquettes portant un « message d'avertissement aux parents » qui ont fleuri sur les couvertures de plus d'une centaine de titres...

